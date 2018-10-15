低調王惠美 鴨子划水 拉大差距

彰化縣長選情調查

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中國時報
／彰化報導

王惠美為彰化縣唯一國民黨籍立委，行事一向低調，連選戰也打得低調，鴨子划水，她積極整合地方派系，成功讓藍營支持者歸隊，成為有機會翻轉彰化、綠地變藍天的戰將。面對民調領先，她仍舊淡定表示，審慎樂觀，選戰還有40天，要繼續努力！

從政24年，從縣議員、鹿港鎮長到立委，一路走來，王惠美都是穩紮穩打，她對各家民調總是淡然處之，強調「最後一刻票開出來才知道」，卻也一路過關斬將，創下「零敗選」紀錄。

王惠美從去年有意爭取參選縣長以來，因黨中央協調人選方式尚未定調，即開始默默鴨子划水，面對媒體或支持者從不公開表態，卻勤走南彰化，還與鄉鎮黨部、立委林麗禪成立聯合服務處，努力找機會與基層接觸，從檯面下慢慢爭取地方派系認可。

選戰打得低調，記者會場子少，多數活動都是辦完事後再分享於臉書專頁、發新聞稿，與媒體始終保持著神祕的安全距離，謹言慎行、避免多說多錯，一如王式風格。

黨內人士觀察，面對民進黨這個向來擅於操作選戰的政黨，王惠美總能保持臨危不亂，穩健朝既定目標、方向往前走，如今一步步將差距拉大，整合地方、讓藍營基本盤回歸，堅持的態度和努力耕耘令人敬佩。

地方政壇人士指出，黨產被卡、中央資源貧乏，王惠美貴在能勤奮認真、持續做好她該做的事情；若真要說王惠美做對什麼事，倒不如說魏明谷做錯太多，從營養午餐、疼子333生育補助到軌道建設，施政反覆，令人無法信賴，而「風光」願景又在看不見的外海上，民眾無感。

王惠美透過競選總部表示，這場選戰主軸在改造彰化、翻轉彰化人的命運，她將以生命與大家共同努力，呼應彰化鄉親的需求與至深的期待。能否讓民進黨在彰化縣繼續「一屆魔咒」，並成為史上第1位彰化縣國民黨籍女縣長，就等票開出來才知道。

(中國時報)

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