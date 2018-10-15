無黨籍黃文玲票數 藍綠勝負關鍵

2018年10月15日 04:10 中國時報 謝瓊雲 ／彰化報導 ／彰化報導

據《旺旺中時媒體集團》最新民調顯示，彰化縣長魏明谷落後國民黨參選人王惠美8.9％，魏明谷連任之路蒙上陰影。地方綠營支持者私下認為，魏任縣長勤政又積極，但確實受中央執政包袱拖累，面對選情緊繃，上次選舉獲得3.7萬票的無黨籍縣長參選人黃文玲，將成選情的關鍵少數。

魏明谷2014年競選縣長時，以38.6萬票大勝國民黨籍林滄敏的28.4萬票，當時中央是由馬英九執政，如今改朝換代，中央、地方都是綠色執政，改革從口號成為實際執行，年金改革、能源政策和空汙議題，都成地方執政的沉重包袱。

地方政壇人士認為，整體大環境確實對國民黨較有利，執政的包袱會讓許多中間選民傾向不再支持民進黨，就像當年馬英九執政後期民調下滑，連帶拖累地方，導致中間選民不願支持國民黨候選人。

綠營支持者指出，論選戰策略與文宣，除猛打政績牌，在選戰主軸定調、各時期文宣看板與廣告宣傳上，魏團隊的節奏明快、穩定，以「對！就做」呈現魏明谷做人做事的特質，相較下，王惠美至今仍未有較鮮明策略及值得期待的政見牛肉。

綠營人士說，選戰就像經營品牌，端看誰的操作更勝一籌，魏明谷擁有黨中央的行政資源，王惠美則缺乏奧援，只能全靠自己，距投票日畢竟還有40天，是否會被翻轉還很難說。綠營評估這次縣長選戰仍難脫藍綠對壘，彰化縣五合一選舉，從村里長、鄉鎮市長、代表到縣議員等，各級參選人掛民進黨籍的是歷年來最多，且人數更甚國民黨籍，相信能發揮眾星拱月作用，幫忙拉抬縣長選票。

地方政壇人士評估，若選舉最後勝負差距只在3、5萬票間，上次選舉拿下3.7萬票的黃文玲，若這次搭上柯P白色力量列車，聲勢再看漲，恐怕將成為拖垮魏連任的關鍵少數，後續效應值得關注。

面對民調落後，魏明谷強調，不氣餒、再加油；至於柯P勢力「外溢」到彰化，讓其「乾妹妹」黃文玲聲勢上漲，魏不願多談。魏明谷表示，接下來仍將按排定的選務節奏走，繼續用政績爭取縣民認同支持。

(中國時報)