先投完9合1選舉 再領公投票

年底公投綁大選，中選會將採「選舉領、投，公投領、投」方式辦理投票；圖為民眾投下公投票。（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

距離年底公投綁大選投票日僅剩40天，外界關注爆量的公投綁大選該如何投票。根據中選會規畫，考量選舉人及投票權人資格不同、名冊分別編造，屆時將採「選舉領、投，公投領、投」。為增加選務人員誘因，中選會規畫，公投每多1張票，就支給100～120元不等的費用，公教人員擔任選務人員准予補假2天，但尚待行政院核定。

公教任選務擬補假2天

中選會主委陳英鈐今將赴立法院內政委員會報告年底選舉與公投選務，根據中選會報告內容指出，為避免選務出錯，年底選舉將朝「最小變動原則」籌辦。

中選會指出，公投票採1案1張公投票方式，以白色印製，並採3案公投投入同一公投票匭，每1投票所設置3個公投票匭。

11月24日投票進行程序採「選舉領、投，公投領、投」方式辦理，民眾先領選舉票、圈票、投票，次領公投票，圈票、投票；開票程序為先辦理地方公職人員選舉開票，再辦理公民投票開票。

公投總經費約14.9億元

中選會規畫，2018九合一選舉共設置1萬5886投票所，較2014年增加327所，也比2016年增加304所；每個投票所分配選舉人數以1300到1500人為原則，若超過1800人應分設投票所。

目前中選會已公告的成案公投有國民黨所提的「反空汙」、「反核食」、「反深澳」等3案、下一代幸福聯盟所提反同的「愛家公投」3案、東奧正名公投等，挺同2案與「以核養綠」公投將明(16)日委員會審議。

「以核養綠」雖未達28萬成案門檻，提案人黃士修亦表示不再補件，待明年再來，但在程序上，仍須送中選會審議。

中選會也規畫，為增加擔任工作人員的誘因，除了公職人員選舉照行政院的「選舉工作費支給表」發放，公投案將規畫，每增加一張公投票，支給主任管理員120元、主任監察員110元、管理員、監察員、警衛人員、監察小組委員及選務工作人員各100元，全部經費約14.9億元，尚待政院核定。

公投工作人員缺4萬人

至於選務人力的招募狀況，中選會統計，截至10月12日止，地方公職人員選舉投開票所工作人員人數約為19萬7千人，完成招募比例為9成6；新增辦理公民投票工作人員人數約為8萬9千人，完成招募比例為5成4，投開票所工作人員人數合計約為28萬6千人，加上各縣市選舉委員會洽請警察機關調派之警衛人員1萬6296人，合計約為30萬2296人。

(中國時報)

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