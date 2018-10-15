侯友宜質疑賴揆 又打假球

國民黨新北市長參選人侯友宜土城競選總部14日成立，他呼籲民眾風雨無阻出來投票，不要重蹈4年前覆轍。（葉德正攝）

友善列印
中國時報
／新北報導

深澳燃煤電廠誰拍板？行政院再度劍指朱立倫。國民黨新北市長參選人侯友宜批評，行政院長賴清德是不是又在打假球？朱立倫搖頭嘆息，「一個負責任的執政黨應該是負起責任解決問題，而不是推卸責任想要製造鬥爭。」

行政院12日宣布停建深澳電廠，深澳電廠擴建最初由誰拍板，藍綠爭議不休。行政院昨上午再拿出2010年「行政院節能減碳委員會議」會議記錄，聲明深澳電廠是朱立倫任副閣揆時拍板。

朱立倫昨面對媒體詢問時，臉色凝重長嘆一口氣說，最近看到幾齣大戲，先是擔任環評主席的詹順貴1票，強行通過深澳電廠環差，行政院再用觀塘來換深澳，「原本是跟大家說缺電，一夜之間又不缺電，現在又想把責任推給前朝」。

朱立倫強調，一個負責任的執政黨應該負起責任解決問題，而不是推卸責任想要製造鬥爭，這不是台灣所有人民所期待。

侯友宜則在參加議員參選人鄭戴麗香八里聯合競選總部成立大會時指出說，最近看到賴院長在人民力量展現及環團學者專家報告出來以後，態度180度轉變，沒想到，說要停建前一天，能源局又說他的環評沒辦法廢止撤案，他高度懷疑「賴院長，你會不會又在打假球？立場又反覆！」

侯友宜說，燃煤電廠已跟時代潮留背道而馳，對手蘇貞昌應承諾不蓋深澳燃煤電廠，一個沒辦法照顧市民健康的未來市長，要如何把城市治理好？蘇應該要對這個議題清楚表態，站出來守護人民健康跟環境生態，這才叫會做事的市長。

侯友宜說，執政黨做不好，立場變來變去，人民就要站出來，讓他們知道人民的心聲，他要用這雙抓過無數壞人的手，牽起民眾的好日子、牽起新北市未來，「你們都是我情跟義好兄弟」。

新北市府發言人張其強則說，至少大家都有共識就是「深澳燃煤電廠從2006年環評通過、核定更新擴建計畫到編列預算開始執行，都是在蘇貞昌院長任內」，用賴院長的話，就叫深澳燃煤電廠是蘇貞昌前院長拍板定案無誤。

(中國時報)

先投完9合1選舉 再領公投票 政院再槓新北 深澳採先拆後建

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。