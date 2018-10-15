侯友宜質疑賴揆 又打假球

2018年10月15日 04:10 中國時報 葉德正 、 譚宇哲 ／新北報導 ／新北報導

深澳燃煤電廠誰拍板？行政院再度劍指朱立倫。國民黨新北市長參選人侯友宜批評，行政院長賴清德是不是又在打假球？朱立倫搖頭嘆息，「一個負責任的執政黨應該是負起責任解決問題，而不是推卸責任想要製造鬥爭。」

行政院12日宣布停建深澳電廠，深澳電廠擴建最初由誰拍板，藍綠爭議不休。行政院昨上午再拿出2010年「行政院節能減碳委員會議」會議記錄，聲明深澳電廠是朱立倫任副閣揆時拍板。

朱立倫昨面對媒體詢問時，臉色凝重長嘆一口氣說，最近看到幾齣大戲，先是擔任環評主席的詹順貴1票，強行通過深澳電廠環差，行政院再用觀塘來換深澳，「原本是跟大家說缺電，一夜之間又不缺電，現在又想把責任推給前朝」。

朱立倫強調，一個負責任的執政黨應該負起責任解決問題，而不是推卸責任想要製造鬥爭，這不是台灣所有人民所期待。

侯友宜則在參加議員參選人鄭戴麗香八里聯合競選總部成立大會時指出說，最近看到賴院長在人民力量展現及環團學者專家報告出來以後，態度180度轉變，沒想到，說要停建前一天，能源局又說他的環評沒辦法廢止撤案，他高度懷疑「賴院長，你會不會又在打假球？立場又反覆！」

侯友宜說，燃煤電廠已跟時代潮留背道而馳，對手蘇貞昌應承諾不蓋深澳燃煤電廠，一個沒辦法照顧市民健康的未來市長，要如何把城市治理好？蘇應該要對這個議題清楚表態，站出來守護人民健康跟環境生態，這才叫會做事的市長。

侯友宜說，執政黨做不好，立場變來變去，人民就要站出來，讓他們知道人民的心聲，他要用這雙抓過無數壞人的手，牽起民眾的好日子、牽起新北市未來，「你們都是我情跟義好兄弟」。

新北市府發言人張其強則說，至少大家都有共識就是「深澳燃煤電廠從2006年環評通過、核定更新擴建計畫到編列預算開始執行，都是在蘇貞昌院長任內」，用賴院長的話，就叫深澳燃煤電廠是蘇貞昌前院長拍板定案無誤。

(中國時報)