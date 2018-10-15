政院再槓新北 深澳採先拆後建

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中國時報
／台北報導

行政院昨再發新聞稿指出，深澳電廠更新計畫自始即採「先拆後建」方式，以更低汙染方式供應北台灣電力；但新北市長朱立倫不但否定曾裁示推動深澳，還主張更新後的電廠會有空汙，直言電力供應不分藍綠，不應一時選舉成為操弄議題。

行政院昨指出，朱立倫擔任副閣揆時，於2010年3月31日主持「行政院節能減碳推動委員會」，會中確有將深澳電廠列為「進行中之屆齡汰舊換新計畫」，此舉代表該電廠並非新蓋的電廠，且為了要達到節能減碳、減少空汙等目的，因此朱立倫當時才會要求經建會盡速審議、協調解決問題。

政院指出，新北市府以「深澳電廠於2007年就已除役，怎可能再提到會議中來檢討減碳效果」為由，否定曾裁示推動深澳電廠更新，甚至朱立倫還自己跳出來大力反對深澳電廠，並一再主張該電廠的更新會帶來嚴重空汙。賴清德對朱的轉變難以理解。

政院指出，朱立倫稱深澳電廠所編預算只用於拆除舊機組，並未開發，但事實上深澳電廠更新計畫是採用「先拆後建」，拆除舊機組目的就是為了建造新機組、新電廠，以更低汙染、高效率的方式供應北台灣電力。

政院表示，這都清楚載明在當年度的執行計畫內容中，也都具體公告在政府計畫資訊網中，不容扭曲。

此外，朱立倫所提及馬前政府於2014年因體察民意，所以決定停建深澳電廠一事，也與事實有所出入：當時是因原規畫的蕃仔澳卸煤碼頭位置爭議未解，台電公司為避免財務負擔擴大，因此才向經濟部申請緩辦2年。

待2年期滿後，台電公司於2016年10月再向經濟部提出本更新計畫修正案，所以非朱立倫所指稱的「早就廢棄的計畫」。

(中國時報)

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