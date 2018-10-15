中火改燃氣 龍稱中央支持地方

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中國時報
／台中報導

行政院長賴清德日前宣布「停止興建深澳電廠」，也承諾將讓台中火力發電廠既有2座燃煤機組提前2年退場，台中市長林佳龍14日表示，中央支持地方的建議，將4座燃煤機組改成2座燃氣機組，改善達10分之4，讓5座煙囪的2座退場，會大大改善台中的空氣品質。

林佳龍昨為南屯區市議員何文海競選總部成立站台，針對停建深澳電廠被指為救選情，他表示，停建深澳燃煤電廠外，中火也會從燃煤轉換到燃氣，這兩件事代表中央政府能源政策已很確定，就是要增加燃氣、減少燃煤，改善空氣應會有幫助。

「台中很高興行政院已經正式承諾，將會在台中火力發電廠興建2座燃氣機組，取代4座燃煤的機組！」林佳龍強調，這幾年在他和中央的合作努力下，已大量減煤、減排與減汙，台中空氣也顯著改善，現在加上能源政策把4座燃煤機組改成2座燃氣機組，台中空氣會愈來愈好，期待對這樣的進展，大家不要分黨派，一起來支持。

他表示，台中市的空氣這4年來大量改善，也得到行政院環保署與民間環保聯盟評比第1名，以PM2.5來講，從他上任前的27微克／每立方米降到目前只有19微克／每立方米，皆優於全國平均，愈來愈接近15微克／每立方米的國家標準。

「相信在大家的努力之下，台中的天空會愈來愈美麗，大家來參與改善空汙，而不是變成選舉的口水」。林佳龍表示，這樣的發展全民都在看，空汙問題不是一天造成，但經大家努力，終究有徹底改善的一天。

(中國時報)

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