教宗為台祈禱 陳建仁邀訪台

2018年10月15日 04:10 中國時報 崔慈悌 ／台北報導 ／台北報導

陳建仁副總統14日上午參加前教宗保祿六世的封聖大典，會前晉見教宗，方濟各主動表示會為台灣祈禱，陳建仁則代表蔡英文總統邀請教宗來台訪問。陳建仁前晚宴請僑界代表時表示，中梵9月22日簽署的臨時性協議，不涉及外交性質，更不影響台梵兩國邦誼。

陳建仁義大利時間10月13日晚間（台北時間14日清晨）公開宴請旅梵蒂岡及義大利天主教神職人員及僑界代表。

陳建仁致詞時表示，很榮幸代表蔡總統及台灣人民，率團前來教廷，參加保祿六世及其他6位聖人的封聖大典，不只對他個人作為天主教徒的信仰十分有益，對教廷與台灣之間長久的情誼，更具有非常重大的意義。

他說，保祿六世在位的15年中，為教廷與中華民國的關係立下了很多里程碑。1966年，他將教廷派駐中華民國的外交單位，正式升格為大使館。

陳建仁指出，現任教宗方濟各和先教宗保祿六世一樣，堅信可用善意與對話解決問題，因此教廷歷經與中國多年的談判後，在9月22日簽署梵中主教任命的臨時性協議。

陳建仁表示，根據教廷所公布的聲明與訊息，都強調該項臨時性協議，是為了天主教會在中國的牧靈福傳，未來中國的主教，最終都將由教宗來任命。

陳建仁認為，這是中國天主教會與普世教會共融合一的第一步，並不涉及外交性質，更不影響台梵兩國邦誼，「我們也盼望這是中國宗教自由的第一步。請大家毋需過度解讀與憂慮。」他也期盼與會人員繼續給予政府最大的支持、給辛苦的外交人員加油打氣。

(中國時報)