教宗為台祈禱 陳建仁邀訪台

副總統陳建仁(左二)入席時，向友邦宏都拉斯副總統阿瓦拉朵（Olga Alvarado，右二）寒暄致意。（總統府提供）

友善列印
中國時報
／台北報導

陳建仁副總統14日上午參加前教宗保祿六世的封聖大典，會前晉見教宗，方濟各主動表示會為台灣祈禱，陳建仁則代表蔡英文總統邀請教宗來台訪問。陳建仁前晚宴請僑界代表時表示，中梵9月22日簽署的臨時性協議，不涉及外交性質，更不影響台梵兩國邦誼。

陳建仁義大利時間10月13日晚間（台北時間14日清晨）公開宴請旅梵蒂岡及義大利天主教神職人員及僑界代表。

陳建仁致詞時表示，很榮幸代表蔡總統及台灣人民，率團前來教廷，參加保祿六世及其他6位聖人的封聖大典，不只對他個人作為天主教徒的信仰十分有益，對教廷與台灣之間長久的情誼，更具有非常重大的意義。

他說，保祿六世在位的15年中，為教廷與中華民國的關係立下了很多里程碑。1966年，他將教廷派駐中華民國的外交單位，正式升格為大使館。

陳建仁指出，現任教宗方濟各和先教宗保祿六世一樣，堅信可用善意與對話解決問題，因此教廷歷經與中國多年的談判後，在9月22日簽署梵中主教任命的臨時性協議。

陳建仁表示，根據教廷所公布的聲明與訊息，都強調該項臨時性協議，是為了天主教會在中國的牧靈福傳，未來中國的主教，最終都將由教宗來任命。

陳建仁認為，這是中國天主教會與普世教會共融合一的第一步，並不涉及外交性質，更不影響台梵兩國邦誼，「我們也盼望這是中國宗教自由的第一步。請大家毋需過度解讀與憂慮。」他也期盼與會人員繼續給予政府最大的支持、給辛苦的外交人員加油打氣。

(中國時報)

中火改燃氣 龍稱中央支持地方 大林蒲 變身循環經濟園區 敲定

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。