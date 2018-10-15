大林蒲 變身循環經濟園區 敲定

2018年10月15日 04:10 中國時報 呂雪彗 ／台北報導 ／台北報導

遭到近600家重工業和約800支煙囪包圍、飽受數十年環境汙染之苦的大林蒲居民，曾在遷村會議戴上「遷」和「反毒」口罩表達心聲。（本報資料照片）

據了解，研議多年的高雄小港大林蒲遷村計畫，終告定案。行政院長賴清德已點頭，將斥資逾500億元，將大林蒲打造成「循環經濟園區」，這項計畫包含大林蒲居民遷村、開發循環經濟園區等，報編工業區開發約320公頃。

大林蒲循環經濟園區計畫，未來將納入循環經濟試點計畫，在此之前，經濟部工業局已先鎖定未來園區周遭的臨海、林園及大園等三處工業區作為試點，進行能、資源整合、水資源及燃料再利用的示範計畫。

可望2周內拍板 釋利多

經濟部可望於2周內將總體計畫報院核定，最快可望趕在大選前拍板，釋出利多訊息。

大林蒲緊鄰臨海工業區，居民長期被中油、台電、中鋼等重化工廠環繞，飽受800支煙囪包圍而遭嚴重汙染，高雄市府近10年因南星計畫開發受阻，前市長陳菊於105年展開遷村第二次民調，有意利用中央執政優勢迅速解決遷村問題。行政院前院長林全於105年11月19日曾率油電鋼及港務公司董總座，南下與大林蒲居民座談並道歉，被視為改變契機的歷史性一刻。

據悉，賴揆日前聽取高雄市府簡報遷村規劃進度，針對大林蒲變身為「循環經濟園區」計畫，原則同意，指示經濟部儘快將整體計畫報院審核。經部先前二度報國發會審查，預估整體計畫政院很快即可核定。

一旦政院核定，將展開後續遷村計畫、土地報編工業區、進行可行性評估、環境影響評估、區域開發計畫等後續作業，經部不希望步紅毛港遷村後塵，一拖逾10年，以免開發園區成本水漲船高。

1坪換1坪 稱9成居民同意搬

據透露，大林蒲案整體計畫包括3大塊，一是居民遷村計畫；二是開發循環經濟園區計畫；三是循環經濟試點計畫。其中大林蒲居民占地約124公頃，但高雄市府將撥幾塊市有土地劃入開發範圍，以降低經部負擔並增加財務運作的可行性，部分臨海工業區、高雄都市計畫工業區，都將納入園區開發，總計開發面積約320公頃。

財務方面，包括居民遷村及開發園區總經費，經部估需投入逾500億元，擬向政院爭取部分編列公務預算，部分由工業區開發基金墊付並向銀行融資，未來擬出售產業園區土地以回收成本，但最後財務規模仍待政院拍板。

有關園區用途，據透露，主軸以循環經濟產業鏈應用為主，但容納那些產業類別尚不明朗，官員僅透露，以能資源整合、利用廢棄資源再生，屬「跨產業、綜合產業」概念，包括廢水、廢氣體及物料（下腳料）等循環再利用為主。

至於遷村模式，不同「紅毛港」模式，高雄市府提出「建地1坪換1坪」計畫，由市府另覓土地新建搬遷基地，協助居民搬遷。據市府調查，9成居民同意搬遷，大林蒲、鳳鼻頭沿海六個里住民近2萬人，約1.1萬戶。官員說，園區土地取得採「協議價購」，以市價買回大林蒲居民房舍，另居民多年被產業包圍將祭出救濟金補償，市府估遷村經費約需2、300億元。高雄市府盼最快108年底前開始發放補償金。

(中國時報)