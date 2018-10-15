遷村趕在選前有譜 地方怨又來騙

2018年10月15日 04:10 中國時報 柯宗緯 、 李義 ／高雄報導 ／高雄報導

大林蒲遷村案傳出可望在年底拍板定案，地方鳳興里里長洪富賢痛批是選舉算計「又來騙」，簡直是乞丐趕廟公，明明是政府需要這塊地，卻強扣帽子在居民頭上說「空氣不好，你們自己要遷村的」，如此政府實在太無良。

洪富賢表示，當年政府徵收大林蒲土地，蓋工廠、煙囪包圍住家，造就台灣經濟奇蹟及就業機會，但苦了地方40年，「要我們走沒關係，但不能硬說是我們自己想走，不能厚道一點嗎？」

他說，政府早就放風聲遷村後要做「經濟循環園區」，卻一直裝死不公布細節，倘若真的以市價買回土地及建物，就與當初所言「1坪換1坪」悖離，出爾反爾相當不合理。

在地居民、要健康婆婆媽媽高雄團團長洪秀菊透露，早聽聞遷村拍板定案一事，政委張景森在10月8日時曾在臉書慶生寫道，「今天是我58歲生日，收到幾種開心的禮物」，洋洋灑灑寫6點，其中提到「大林蒲遷村計畫院長拍板定案」，但該文不久後刪除。洪秀菊說，遷村是多數居民的意願，如果該消息是正確的，希望由高雄市府正式發布。

不過，洪秀菊認為，此時公布消息絕對與選舉脫不了關係，現在高雄市長參選人韓國瑜聲勢看漲，政府可能會利用此事壓制聲望，另外，大林蒲案不僅牽動在地2萬多居民選票，更恐與利益分配有關聯。

高市府經發局長李怡德重申，經濟循環園區計畫是針對全台，而非只有大林蒲案，經濟部正修正準備重新送審，須等大計畫通過後，遷村才會進一步討論；至於大社降編為乙工，他不認為關廠後就會原封不動搬到某個地方，畢竟國家政策是希望傳統產業朝向高值化、低耗能、循環化目標，但無法推定大林蒲是否會容納石化高值化。

國民黨高雄市長候選人韓國瑜對大林蒲遷村案樂觀其成，給委屈的大林蒲居民一個公道又能兼顧產業轉型，對綠營選情是利多消息，不過，他也向中央喊話：「未來我當選後，仍要堅定執行，不要政策跳票。」

民進黨高雄市長候選人陳其邁表示，遷村配套會與居民協商，確保居民權益。

(中國時報)