贏得貿易戰 北京有信心

2018年10月15日 04:11 中國時報 楊家鑫 ／綜合報導 ／綜合報導

北京表示對贏得陸美貿易戰充滿信心，稱還有相當的政策空間應對陸美貿易戰。大陸央行行長易綱昨日在印尼巴厘島舉行的研討會上說，面對貿易戰，大陸在貨幣政策工具方面還有相當的空間，包括利率、準備金率以及貨幣條件等。內需已經成為拉動經濟增長的主要動力，大陸經濟仍然可以實現年初設定的增長目標。

針對美國國安顧問波頓日前揚言華府將再對北京採取進一步強硬措施。大陸《環球時報》昨也發表社評稱，面對美國施壓，大陸保持理性克制，不是因為怕美國，而是為了維護改革開放局面。「美方之前一定沒有見過中國這樣有韌性的大國，那麼現在它可以見識一下了。」

《環球時報》14日發表社評「美方挑釁連連，中國克制而堅定」指出，對於美國高官連續高調的指責，大陸沒有採取升級中美對抗的報復行動，在姿態的示強方面保持了克制。不過這不意味著中方會在原則問題上退讓。

社評強調，「我們相信，中國不會與美國朝著『新冷戰』的方向走，我們不會讓自己成為『第二個蘇聯』。」陸美關係惡化了，但大陸改革開放的信念沒有變，以合理方式最終化解對外衝突的決心沒有變，對陸美和則兩利、鬥則俱傷的認識沒有變。對陸美這輪衝突更可能會是持久戰，大多數中國人已經做好準備。「美方之前一定沒有見過中國這樣有韌性的大國，那麼現在它可以見識一下了」。

(中國時報)