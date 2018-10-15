中油油價連2凍 台塑化跟進

近一周國際油價走軟，但仍處高檔，中油、台塑化昨日雙雙宣布油價「連2凍」！（本報資料照片）

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中國時報
／台北報導
近一周國際油價表現

面對沙國記者失蹤、美制裁伊朗等地緣政治紛擾，與上周美股大跌、外界預期全球經濟成長力道轉弱等因素交相影響，近一周國際油價雖走軟，但仍處高檔，為此中油、台塑化昨日雙雙宣布油價「連2凍」！但美股等重挫，也讓黃金受到避險需求青睞，暫脫離低檔盤整區。

俄原油增產 價格壓回修正

上周國際原油價格大幅下跌，主要受到OPEC石油輸出國組織表示，俄羅斯9月原油產量增幅，已超過伊朗被制裁後出口量降幅，降低市場對供應不足的疑慮，加上時序正值原油傳統淡季，煉油廠陸續歲修，美國原油庫存再度大幅增加近600萬桶，國際油價隨即出現快速壓回修正。

接下來11月4日，美將進行第二波制裁伊朗原油計畫，英國、德國及法國雖以與伊朗討論，透過讓伊朗在各國央行開戶的另開後門交易方式，直接以當地貨幣進口伊朗原油，繞過被美國制裁的可能，但原採買伊朗原油的石油公司是否會冒著被美國制裁可能，改採此方式交易仍待觀察。

國際油價 75～80美元盤整

中油發言人黃仁弘分析，面對沙國記者失蹤爭議，及憂心油價攀升衝擊經濟，美國總統川普必須考量沙國等未來恐不配合美要求增產原油壓力，進而減輕對伊朗制裁，預期近期國際油價將在每桶75至80美元間盤整。這項預期與台塑化對原油走勢看法一致，台塑化高階主管指出，未來一個月內，國際原油價格應會在上述區間波動。

金價短線反彈 中期待觀察

對外界指稱，依油價公式估算，本周油價較上周每公升應調降0.2元，黃仁弘解釋，本周95無鉛汽油應調至32.5元，依平穩機制，中油對汽、柴油每公升各吸收0.6元；另因應日前中油宣布以10月1日價格為上限實施凍漲機制，至今年底止，汽、柴油每公升各凍漲0.4元，為此本周油價維持不變，連2凍。即92無鉛汽油續為每公升30.0元、95無鉛31.5元、98無鉛33.5元，以及超柴每公升為28.2元。

元大標普高盛黃金ER基金經理人潘昶安表示，代表紐約黃金期貨報酬變化的標普高盛黃金ER指數，當周價格較前周收盤價（5日至12日)，上漲2.16％，黃金期貨12月合約以1227.6美元作收。

展望後市，潘昶安分析，黃金短線具有反彈空間，但中期趨勢仍得視利率及美元的發展。

(中國時報)

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