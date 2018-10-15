青安貸款續辦2年 擬降利率

2018年10月15日 04:11 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

青年安心成家購屋優惠貸款因利率高遭詬病，因應年底到期，政府政策除決定續辦2年，原傳出全面檢討現制部分，目前傾向聚焦在利率上，近期將再邀集公股銀行開會。據瞭解，新制擬不溯既往，並考慮在現有兩段式利率方案外，另增加一段式方案。其中兩段式方案，前兩年利率不變，第三年考慮由目前的1.74％降為1.72％，至於一段式利率則可望壓低至1.6％左右。

青年安心成家購屋優惠貸款現有申貸戶逾27萬戶，核貸金額逾1兆元，申貸民眾年齡未達40歲者占75.92％。對於這項購屋貸款優惠將於今年底到期，財政部承諾將續辦2年。

對於外界質疑目前貸款利率，前2年為郵儲2年期定儲加0.345個百分點，約1.44％，雖較低，但第三年起即適用郵儲2年定儲機動利率加0.645個百分點、來到1.74％，高於目前市場新承作一般房貸利率平均數1.62％。行政官員不諱言，目前有意檢討調降低利率。

據了解，經初步評估，新制將不溯既往，且檢視現有許多貸款戶，不到10年就已清償，為此，將評估另設一套機制，一段式利率公式適用到底，讓民眾檢視自身需求，選擇適用，但利率能多低，正請公股銀行評估提案，近期開會討論。

至於寬限期、額度，官員認為，目前現制寬限期雖只給2年，但銀行可視情況彈性調整；另最高額度部分，已由過去的500萬提升至目前的800萬，應以夠用。

對於利率究竟應降多少，部分公股銀行認為現制已很低了，只要續辦即可，但也有公股銀行願配合辦理。

公股銀行高層表示，基於成本及風險考量，初步評估，兩段式的第一段將提案維持不變，但第二段、即第三年開始，利率建議調降至1.72％。至於一段式、一個利率公式計算到底，建議也應在1.6％以上，畢竟太低恐有風險。

(中國時報)