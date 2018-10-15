利率、額度、寬限期 三管齊下

2018年10月15日 04:11 中國時報 王莫昀 ／台北報導 ／台北報導

財政部推出的青年安心成家優惠貸款擬續辦，並擬調降低利，造福年輕人，不過，房地產業者普遍認為，就目前只考慮調降利率評估，造福力道不足，期利率至少能比照公教人員購屋貸款，並將寬限期由目前的2年提升至5年外，年輕人購屋最缺的是第一桶、自備款，需靠拉高額度與貸款成數達成。

海悅總經理王俊傑提出青年安心成家方案應從三大面向著手，加碼優惠力道，即利率、額度與寬限期三管其下。王俊傑說，利率至少應比照公教人員房貸利率1.56％，因為現在的公教人員經濟實力普遍高於一般年輕人，就「照顧」年輕人的立場而言，降低率應更有感。

他並直言，在低薪的年代，利率降低，對拉升年輕人購屋意願有限，特別是想入住雙北，光要籌齊自備款便十分吃力，建議政府強化優惠力道，進一步拉高房貸成數與額度。最後則是增加寬限期，王俊傑分析，目前只還息、不還本的寬限期僅2年，但第3年本息一起還時，便會吃掉年輕人大半薪水，不是導致年輕人不敢購屋，就是不敢生小孩。對於少子化社會而言，政府強化相關福利措施，對提高年輕年「增產報國」意願是有助益的。

「目前青安貸款想協助年輕人購屋，應在成數多著墨！」住商不動產企研室經理徐佳馨指出，大台北地區房價至今仍居高檔，即使拿到最高額度800萬也不一定夠用，就內部調查，現在北部年輕人購屋平均貸款約1000萬元，其中800萬為青年安心成家貸款、另200萬為一般房貸，因此要讓年輕人安心購屋，拉高額度與成數是必要的。至於，若最後結論只降利率，徐佳馨分析，對中南部房價較低的首購族較具吸引力。

(中國時報)