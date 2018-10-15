賣車錢難賺 車廠改搶代步財

裕隆以國產唯一福祉車Luxgen V7串聯友善移動服務，與社企合作提供家庭彈性無障礙出遊規畫。 （本報資料照片）

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中國時報
／台北報導

車愈來愈難賣，國內兩大汽車集團轉向爭搶代步商機。和泰車旗下和運租車積極打造「汽車版」YouBike，目的是在全台都會區做到隨租隨還；裕隆除電動計程車隊，更專攻福祉車，看重的是高齡化趨勢下的用車需求。

國內車市規模萎縮，國產車銷售量更是連月衰退，為了突圍，和泰、裕隆兩大車廠有志一同，開發代步商機，想法不難理解，年輕人養車不易，加上停車位貴桑桑，挾著共享經濟席捲全球的作法，為養車「解套」。

以和運為例，過去業務以企業長租與民眾假日短租為主，不過短租市場一來競爭，二來淡旺季明顯，讓和運不得不將觸角伸向日常生活的代步，於是仿效YouBikee的作法，在全台廣設租還車點，要讓民眾「想租就有得租」。

和運租車總經理謝富來說，過去和運有做定點租還車，甚至甲租乙還，但都不比「路邊隨借」來得方便，只是路邊借還難度較高，在車輛調度上都得更為靈活，「我們沒辦法像ubike一次載好幾台」，所以循序漸進。

和運已在台中、台南兩市，試營運路邊租車隨借隨還，評估狀況還不錯，本月正式進軍台北，未來民眾還車時，有畫白線的都是還車點，只要把車停在停車格，並用App完成停車手續即可，不怕難還車。和運撒在全台車輛已超過1000台，最終目的是讓全台都會區都能隨租隨借。

相較於和運全台撒網，裕隆則專攻客製化市場，早從去年起就與大豐計程車行合作，在雙北地區試營運全台第一批S3 EV+多元電動計程車隊，目前已有13輛上路營運，營運總里程超過13萬公里，共5.5萬人次體驗。

除此之外，納智捷在前年發表首部符合福祉車法規Luxgen V7後，透過遍及全台的格上租車據點，輪椅族不用再為了5-10分鐘車程，而花上半天時間等待，能夠更快速媒合福祉車，另也結合樂齡遊程，推出V7租借服務。

(中國時報)

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