副業變金雞母 接力拚上市

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中國時報
／台北報導

用車需求無限延伸，意外成為車廠本業外的金雞母。和泰車除旗下和潤企業將登錄興櫃，最快明年上市，下個將是和泰產險；裕隆則由旗下裕融擔綱領頭羊，以次集團之姿，可望成為裕隆汽車事業的「第四寶」。

國內汽車金融龍頭－和潤企業將於今日登上興櫃，以53元掛牌。由於和潤是和泰車轉投資中第一家申請掛牌上市櫃的子公司，被視作上市計畫的第一炮，未來將一個一個來，和潤之後最有機會的就是和泰產險。

和潤董事長田天明表示，和潤除了配合集團新車分期業務外，同時積極拓展他廠牌新車、中古車分期業務，並將觸角伸向對岸，在沿海及內陸一線城市設有24個營業據點，深耕汽車租賃、分期及設備租賃等業務，提供一條龍客製化企業金融服務。

田天明表示，和潤在大陸除自有超過2000張有價車輛牌照，經營高級車租賃市場，也積極切入年銷量3000萬台的新車分期市場及快速成長的中古車分期市場，未來兩岸獲利將拉近，每股盈餘可望維持3元以上水準。

相較於和潤剛要登興櫃，裕隆旗下裕融早在2001年就掛牌上市，除自身融資業務，更擔綱汽車水平事業的整合任務，包括格上租車、新安東京海上產險、行冠企業、行將企業，頗有統一旗下「統一超次集團」的味道在。

裕融總經理許國興表示，不論是長居租車市場前二強的格上、汽車產險市占率穩居前四強的新安，甚至是營運「行遍天下」的行冠、專營二手車的行將，都瞄準用車需求，透過整合發揮團隊戰力，也推高水平事業含金量。

同樣看準對岸市場，裕融今年大陸負責融資相關業務員工數將擴編至800人，將朝既定的「1、3、5計畫」（貸款承做10萬件、營收人民幣3億元、獲利人民幣5000萬元）挺進，屆時對岸獲利貢獻度將更為顯著。

(中國時報)

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