網購PK百貨周年慶

百貨公司周年慶開跑盛況，開門前吸引近千人。（鄧博仁攝）

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中國時報
／台北報導
新光三越好拚，希望數位載具與行動支付帶動年輕族群加入周年慶行列。（本報資料照片）
電商周年慶優惠比一比

百貨周年慶陸續登場，網購業者下殺折扣也不遑多讓，Yahoo奇摩、網家PChome、momo購物網等，今年全都加入周年慶戰局，推出的折購優惠，明顯衝著百貨公司化妝品、精品而來，以小火慢燉的方式逐步帶動買氣，是網購最大盛事「雙11」的前哨站。

Yahoo奇摩的百貨周年慶已接近尾聲，銷售最搶手的三猛將分別是美妝、精品與運動鞋，採取的策略是以量制價，挑戰百貨實體通路最強組合，在美妝、運動鞋業績翻倍下，整體周年慶較去年成長25％。

超殺優惠搶開紅盤

PChome以「PK百貨」為主題，推出一線品牌化妝品下殺4折起，還同步祭出最高現折20％折價券等多重優惠，PChome坦言，優惠這麼「殺」就是要先開「紅盤」，第一波先創造雙位數成長，全面積蓄雙11檔期的銷售動能。

momo購物網14週年慶活動開跑至今發現，受惠蘋果出新機，高單價商品買氣旺，加上民眾日常用品囤貨需求，帶動銷售成長約3成。

而各網購平台也預告，雙11購物節不僅有直播、大型晚會、虛擬實境互動遊戲，還有1元起標的競標活動，讓網友享受不同購物體驗。

累積金額可省運費

網購專家Peggy表示，各通路折扣這麼殺，每年都集中10、11月消費，只是購物平台這麼多，必須有策略的消費才能真正撿到便宜，首先，先設定購物方向、列出清單，尤其各網站的優惠詳情都放在APP上，所以周年慶前會先下載相關APP，接下來選購商品，Peggy會從價格、評價、回饋以及運費4方向評估，最後才下手採購。

Peggy認為，聰明消費才是王道，平常有購物需求會先在網路觀看評價爬文，了解價格區間，有利於周年慶促銷旺季時，第一時間就能判斷是否可購買；此外也會去了解各家平台的重點特惠及主力商品，分門別類購買，Peggy以購物經驗為例，買美妝可能集中在momo購物網，居家生活用品集中在松果購物，累積較高金額還能省下運費。

(中國時報)

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