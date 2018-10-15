APP攻略 百貨業數位服務夯

2018年10月15日 04:11 中國時報 洪凱音 ／台北報導 ／台北報導

網購周年慶下殺美妝、保養品折扣，「指尖商機」恐侵蝕百貨公司客源；為迎合數位勢力、行動支付的崛起，新光三越不僅積極推動APP，年年升級改版，新光三越表示，APP推動近4年來下載人數已超過80萬人次，堪稱是人氣最旺的百貨行動貴賓卡。

新光三越表示，每年舉辦百貨周年慶前，APP下載人數會明顯攀升，主要是下載上線後，買千送百的抵用券或禮券可以存在APP雲端，省去排隊兌換的時間，現在APP的功能，又進階到可以餐廳訂位、候位，對開車族來說，出發前線上可以查詢各店停車空位，一支手機可搞定購物大小事，是深受消費者青睞主因。

近日新光三越再推出行動支付skm pay，APP從行動貴賓卡再升級為電子錢包，兼具支付功能。

百貨業者表示，APP提供卡友專屬預購明星商品，且餐廳、停車資訊透明，就是鼓勵消費者出門，不要待在家當宅男、宅女。

商研院商業科技應用副所長戴凡真表示，網購平台崛起，價格便宜又便利，讓近年百貨業在化妝品、服飾類，受到一定程度打擊，百貨大幅提高餐飲比例，若能結合數位、提供更便利服務，將能提升現場體驗的感受。

除了新光三越，SOGO百貨也積極開拓APP，雖下載人數不到14萬人，未來APP服務會再升級、結合更多限量優惠與推播，以提高使用下載率，而大魯閣草衙道、夢時代等，也陸續在周年慶開跑前，強化會員APP功能。

(中國時報)