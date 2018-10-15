APP攻略 百貨業數位服務夯

百貨公司周年慶，常祭出滿千送百等優惠，圖為業者推出芬蘭國民精靈嚕嚕米滿額禮及快閃店等活動。（廣三SOGO提供）

友善列印
中國時報
／台北報導

網購周年慶下殺美妝、保養品折扣，「指尖商機」恐侵蝕百貨公司客源；為迎合數位勢力、行動支付的崛起，新光三越不僅積極推動APP，年年升級改版，新光三越表示，APP推動近4年來下載人數已超過80萬人次，堪稱是人氣最旺的百貨行動貴賓卡。

新光三越表示，每年舉辦百貨周年慶前，APP下載人數會明顯攀升，主要是下載上線後，買千送百的抵用券或禮券可以存在APP雲端，省去排隊兌換的時間，現在APP的功能，又進階到可以餐廳訂位、候位，對開車族來說，出發前線上可以查詢各店停車空位，一支手機可搞定購物大小事，是深受消費者青睞主因。

近日新光三越再推出行動支付skm pay，APP從行動貴賓卡再升級為電子錢包，兼具支付功能。

百貨業者表示，APP提供卡友專屬預購明星商品，且餐廳、停車資訊透明，就是鼓勵消費者出門，不要待在家當宅男、宅女。

商研院商業科技應用副所長戴凡真表示，網購平台崛起，價格便宜又便利，讓近年百貨業在化妝品、服飾類，受到一定程度打擊，百貨大幅提高餐飲比例，若能結合數位、提供更便利服務，將能提升現場體驗的感受。

除了新光三越，SOGO百貨也積極開拓APP，雖下載人數不到14萬人，未來APP服務會再升級、結合更多限量優惠與推播，以提高使用下載率，而大魯閣草衙道、夢時代等，也陸續在周年慶開跑前，強化會員APP功能。

(中國時報)

網購PK百貨周年慶 內需悶經濟 周年慶業績增加恐是…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。