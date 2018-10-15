內需悶經濟 周年慶業績增加恐是假象

商研院商科應研所副所長戴凡真

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中國時報
記者

每年第4季百貨周年慶、網購雙11陸續登場，連量販業也以購物節名義來湊熱鬧，通路商宣稱周年慶人潮、業績大噴發，說穿了是薪資「凍漲」下，消費者得強迫自己更精打細算，透過「計畫性消費」來省錢，才出現百貨周年慶首日人山人海的榮景，事實上，內需市場仍很「悶」。

何謂「計畫性消費」呢？簡單來說，當想購買日常生活所需的化妝品、電器、3C、服飾品等，以網路資訊掌握產品、市場與價格，消費者得到資訊後不一定馬上行動，反而是「理性地」按耐住購物慾望，等到通路商下全年最大打折時才伺機而動，而通路折扣往往第4季折扣最多，促使消費行為往後遞延。

因此，當百貨、通路或網購平台宣稱周年慶業績衝高，其實只是行銷手法所創造的「假象」，讓人容易淡忘前3季可能是「度小月」的經營。

台灣近年來經濟成長率呈2%、3%低速成長，不僅缺乏創新能量，經濟結構的轉型也沒有進展，無法有效拉抬薪資水準，服務業為主的內需市場顯得疲弱；根據經濟部統計顯示，很多街邊店承受不了房租壓力，又敵不過網購的消費趨勢，一家接一家倒閉，傳統夜市、商圈皆受到嚴重打擊，如果內需市場這麼暢旺，這些商店怎麼會倒得一塌糊塗？

不可否認，網購最大的優勢是有上百萬種商品，購物便宜、方便又有效率，因應網購平台近年整體大幅成長，百貨業者大幅提高餐飲、生活體驗的業種，提供社交、娛樂、體驗為主的公共空間，各有各的一片天。

網購平台要再增添成長動能，應該將影響力從網路世界，以創意延伸到實體生活，甚至好好運用空出的街邊店，例如，網路銷售鞋子也開實體街邊店，以提供試、玩、穿服務為主，喜歡就上網訂購送到家，擴大實體世界的影響力。

（本文由商業發展研究院商業科技應用研究所副所長戴凡真口述、記者洪凱音採訪整理）

(中國時報)

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