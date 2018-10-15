奇摩攜手中租 無卡分期搶客

2018年10月15日 04:11 中國時報 洪凱音 ／台北報導 ／台北報導

百貨、網購周年慶競爭激烈、價格戰殺到血流成河，為拓展客源祭出奇招，Yahoo奇摩攜手中租，日前推出「無卡分期」服務，周年慶磨刀霍霍，期望帶動周年慶、雙11高單價手機、摩托車、精品等業績。

Yahoo奇摩購物資深總監葉梅芬表示，無卡分期是電商創新嘗試的首例，自今年6月份正式推出後已有顯著成效，統計至最新9月申請無卡分期的餘額，較8月成長2成，申請門檻至少是1萬元以上的單價商品，因此，客單價也較一般消費者高達6.4倍。

Yahoo奇摩以這次周年慶為例，無卡分期賣出最高單價的是價值67.8萬元的重型機車，這名消費者分60期付款，以無卡分期取代傳統車貸，目的是降低消費者每月還款壓力，整體來看，申請人的年齡從25歲到35歲最多。

銀行主管強調，無卡分期絕對不是零利率，會依分期期數來酌收手續費，分的期數愈多，累計付出的手續費愈多，若換算成年利息，當然也愈高；因此，建議消費者要評量自己的能力，量力而為後再提出申請，因為沒有按時還款，跟房貸、信用卡延遲繳款一樣，會留下信用不良紀錄。

Yahoo奇摩購物中心目前有上千個品項，提供無卡分期服務，品項以手機、3C、大型家電、精品、摩托車最多。

葉梅芬強調，並非所有申請人提出申請，都能輕鬆通過，中租會線上審核消費者購物、信用狀況，舉例來說，之前蘋果出新款手機，有消費者一次購買8支新機，申請無卡分期就沒有通過審核，因此，服務還是以正常購物的消費族群為主。

(中國時報)