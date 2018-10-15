奇摩攜手中租 無卡分期搶客

友善列印
中國時報
／台北報導

百貨、網購周年慶競爭激烈、價格戰殺到血流成河，為拓展客源祭出奇招，Yahoo奇摩攜手中租，日前推出「無卡分期」服務，周年慶磨刀霍霍，期望帶動周年慶、雙11高單價手機、摩托車、精品等業績。

Yahoo奇摩購物資深總監葉梅芬表示，無卡分期是電商創新嘗試的首例，自今年6月份正式推出後已有顯著成效，統計至最新9月申請無卡分期的餘額，較8月成長2成，申請門檻至少是1萬元以上的單價商品，因此，客單價也較一般消費者高達6.4倍。

Yahoo奇摩以這次周年慶為例，無卡分期賣出最高單價的是價值67.8萬元的重型機車，這名消費者分60期付款，以無卡分期取代傳統車貸，目的是降低消費者每月還款壓力，整體來看，申請人的年齡從25歲到35歲最多。

銀行主管強調，無卡分期絕對不是零利率，會依分期期數來酌收手續費，分的期數愈多，累計付出的手續費愈多，若換算成年利息，當然也愈高；因此，建議消費者要評量自己的能力，量力而為後再提出申請，因為沒有按時還款，跟房貸、信用卡延遲繳款一樣，會留下信用不良紀錄。

Yahoo奇摩購物中心目前有上千個品項，提供無卡分期服務，品項以手機、3C、大型家電、精品、摩托車最多。

葉梅芬強調，並非所有申請人提出申請，都能輕鬆通過，中租會線上審核消費者購物、信用狀況，舉例來說，之前蘋果出新款手機，有消費者一次購買8支新機，申請無卡分期就沒有通過審核，因此，服務還是以正常購物的消費族群為主。

(中國時報)

內需悶經濟 周年慶業績增加恐是… 逾6成消費者先做功課

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。