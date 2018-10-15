逾6成消費者先做功課

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中國時報
／台北報導

上班族薪資調漲不易，每逢消費、折扣旺季，搶購已成全民運動；1111人力銀行副總經理何啟聖從調查觀察，時序進入第4季，不僅有萬聖節、耶誕節等節慶，通路商還會舉辦周年慶、雙11等促銷活動，調查指出，逾8成上班族表示「絕不缺席」，甚至有2成上班族會以實際行動來「搶購」。

雖然多數上班族參與周年慶的盛會，但何啟聖觀察，逾6成消費者是精打細算、並非盲目採購，採取「策略性購買」，即各家優惠促銷活動開跑前，先做足功課再下單，上班族在購物旺季最愛消費商品依序為3C影音、家電用品、住宿餐券，服飾鞋包等。

何啟聖指出，近年每年雙11購物節，上班族平均消費金額為4573元，今年出口表現佳，雖然有陸美貿易戰、股市下跌等紛擾，但逾6成企業對景氣看法持平，預估今年雙11購物節的預算不脫離往年平均的消費金額。

何啟聖分析，時值百貨公司周年慶促銷檔期，爭相推出許多獨家特惠商品組，這場購物大戰，從馬路延燒到網路，部分電商平台為爭食市場大餅，甚至不惜祭出破盤價、限時搶購、每日一物、抽紅包及刷卡金回饋等多重優惠促銷手法，期盼一舉衝高業績，贏得漂亮。

家住天母的上班族Anita表示，還是喜歡到百貨公司買化妝品，由於平常沒打折，每年就靠百貨周年慶補足明年的需求，理由很簡單，百貨公司可以實際體驗，反而不易踩到「地雷」，早鳥甚至能搶3.2折的特價組合，即使搶不到限量組合，正品除基本折扣外，刷聯名卡還享買5000元送500元以及卡友購物金可領，折算下來約有超過22％的折扣。

(中國時報)

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