旺視界》工研院院長劉文雄 診斷台灣用電！搞定尖峰200小時 缺電迎刃而解

2018年10月15日 04:11 中國時報 謝錦芳 ／專訪策畫、專訪／ 謝錦芳 攝影／季志翔攝 ／專訪策畫、專訪／攝影／季志翔攝

劉文雄小檔案

掃描旺視界看見全世界

國內企業界對缺電問題憂心忡忡，能源專家、工研院院長劉文雄接受《中國時報》獨家專訪時指出，「台灣用電問題主要在尖峰時刻，1年8000多個小時，只有不到200小時的負載較高，各方共同努力，問題就比較容易解決。」

劉文雄自台大電機系畢業後赴美取得加州柏克萊大學電機及資訊工程博士，35年來在美國主要從事能源、電力及系 統分析領域。自4月上任工研院院長以來，積極診斷台灣的用電問題。以下是專訪摘要。

父親影響 鑽研能源電力

問：您在美國主要從事能源、電力業，當初什麼機緣踏入這個領域？

答：我父親學的是電力工程，在台電工作，小時候常去台電在和平東路舊大樓做功課，耳濡目染之下，對電力產生興趣。大學時，很多人選擇半導體、軟體，我選擇較冷門的電力系統，主要受父親影響。到了美國，我的指導老師是來自台灣的吳復立教授，在他的影響下，我對能源、系統分析更加專注。

抓住機會 投入智慧電網

問：您在美國創辦Nexant顧問公司，請談談在什麼情況下創業？

答：我曾在美國太平洋電力及天然氣公司（PG＆E）做過一陣子，也在貝泰（Bechtel）工程公司擔任顧問，2000年時加州電力自由化，有許多商機，我和同事共同創立Nexant公司，這家公司是從貝泰研發部門獨立出來。

2009年時，因應金融海嘯，美國總統歐巴馬提出《美國復甦與再投資法》，大舉擴張財政振興經濟，將智慧電網納入主要項目，電力產業這個冷門突然間成為鎂光燈焦點，這是一個轉機，讓我決定抓住機會創業。

唐詩三百首有一句「花開堪折直須折，莫待無花空折枝。」是我的座右銘。我常勸年輕人，看到機會不要放過，看到喜歡的女孩，趕快追，不要等到她變成別人的老婆，再來怨嘆。(笑)

問：台灣正積極推動能源轉型，工研院可以貢獻什麼？

答：工研院綠能所對能源轉型在技術、策略方面都可提供協助。這段期間，我發現人人關心能源轉型，但有許多似是而非的言論，讓我很憂慮，因此決定成立「電網管理與現代化策略辦公室」，直屬院長室，結合工研院綠能所、學術界與產業界代表，成立一個平台，提供大家正確資訊，定期舉辦論壇與研討會，讓各界進一步了解能源轉型。

電力系統人人有責，從發電、送電到用電的過程，不是只有台電或能源局說了算，廠商、民眾都要支持，都有責任。工研院則是從技術面來找解方。

有無缺電 要看如何用電

問：企業界質疑2025非核家園目標達不到，對台灣缺電問題憂心忡忡，你的看法呢？

答：台灣的問題主要在尖峰時間，1年8000多個小時，只有不到200小時的負載較高，各方共同努力，問題就比較容易解決。我希望以正面思維，協助找出解方。

企業界對缺電、能源轉型有疑慮，可能是缺乏完整資訊，相關單位有義務提供充分完整資訊。舉個例子，「有沒有缺錢，這要看你如何用錢？有沒有缺電 ，這要看你如何用電？」台灣的能源99％靠進口，但我們可以發現，走在路上，商家的冷氣不斷吹出來，這就是浪費，但許多人都沒注意。

三大期許 大力推動改革

問：上任半年來，您最大挑戰為何？最想推動的改革？

答：我對工研院有三大期許，首先，研發必須以市場為導向；其次，扮演學校與產業、台灣與國際之間的橋梁，有些研究美國已經有，台灣要站在既有的基礎上發展；第三，配合政策願景，協助產業轉型，讓人民有感。

例如，智慧機械是台灣很強的產業，在全球排名前三大，先進國家已走向4.0，但台灣仍在2.0與3.0間徘徊，如果沒有追上國際新趨勢，我們可能被淘汰。工研院可以協助產業研發，進行數位化升級。

其次，循環經濟在歐洲、日本蓬勃發展，缺乏資源的台灣發展循環經濟，很有潛力，這是工研院大力推動的項目。

(中國時報)