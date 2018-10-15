旺視界》加州雄心 2045年邁向零碳

2018年10月15日 04:10 中國時報 謝錦芳 ／專訪 ／專訪

全球領先情報資訊供應商科睿唯安IP事業群總裁 Daniel Videtto（右）頒贈「科睿唯安全球百大創新機構獎」，由院長劉文雄（左）代表領獎。 （工研院提供）

劉文雄的生活節能小撇步

工研院長劉文雄在美國一待35年，主要從事電力、能源及系統分析領域。加州州長布朗9月簽署一項法案，預計2025年再生能源發電占總電力50％，2045年達到零碳目標，完全擺脫對化石燃料的依賴。劉文雄說，「加州政府決定不再蓋傳統電廠，全力發展再生能源；加州能，台灣為何不能 ?」

劉文雄對於加州能源轉型過程非常熟悉，曾為加州電力公司設計智慧電網策略，也曾為一家日本企業規畫太陽能及儲能計畫，分析出具有誘因的方案。他說，顧問的工作就是幫客戶找答案，解決問題。

南加州愛迪生公司 （SCE）在聖歐洛菲的一座大型核電廠（SONGS），可供應140萬戶家庭用電，方圓80公里以內住著800萬人。劉文雄說，這座核電廠於2012年進行維修，那年夏天尖峰用電時刻有段危險期，南加州愛迪生公司運用各種方法度過用電危險期，當年底準備重啟核電廠時，民眾不斷示威抗議。由於每拖延一個月，對公司營運造成損失，於是南加州愛迪生公司斷然決定關廠停損。另外，太平洋電力及天然氣公司（PG&E）也宣布，所屬核電廠將在2025年除役，這是加州最後一座核電廠，於是，加州將在2025年在不再蓋傳統電廠下，達到完全廢核。

加州經濟規模全球第5大，矽谷聚集全球最活躍的創業家，在能源產業發展上也求新求變。劉文雄指出，加州政府宣布未來不再興建傳統電廠，對於電力的需求，主要從發展再生能源、節約能源、需量反應等方面來努力。

許多人會質疑，隨著經濟不斷發展，加州怎麼可能決定未來不再蓋電廠？劉文雄表示，要擺脫對化石燃料的依賴，必須用創新的方法來解決電力需求。

加州廢核之後，能否在2045年達成零碳的目標？劉文雄表示，「加州究竟能不能做到，目前沒人知道，但加州政府與民眾一起展現了強力的決心。」

在台灣，2025非核家園的目標引發企業界疑慮，劉文雄認為，能源轉型必須政府、企業與全民建立共識一起努力，而這樣的共識要建立在充分且正確的資訊上。工研院未來將充分提供各界正確的能源與電力資訊。

(中國時報)