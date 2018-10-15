旺視界》加州雄心 2045年邁向零碳

加州州長布朗簽署法案，預計2025年再生能源發電占總電力50％，2045年前達到零碳的理想目標。（美聯社）

友善列印
中國時報
／專訪
全球領先情報資訊供應商科睿唯安IP事業群總裁 Daniel Videtto（右）頒贈「科睿唯安全球百大創新機構獎」，由院長劉文雄（左）代表領獎。 （工研院提供）
劉文雄的生活節能小撇步

工研院長劉文雄在美國一待35年，主要從事電力、能源及系統分析領域。加州州長布朗9月簽署一項法案，預計2025年再生能源發電占總電力50％，2045年達到零碳目標，完全擺脫對化石燃料的依賴。劉文雄說，「加州政府決定不再蓋傳統電廠，全力發展再生能源；加州能，台灣為何不能 ?」

劉文雄對於加州能源轉型過程非常熟悉，曾為加州電力公司設計智慧電網策略，也曾為一家日本企業規畫太陽能及儲能計畫，分析出具有誘因的方案。他說，顧問的工作就是幫客戶找答案，解決問題。

南加州愛迪生公司 （SCE）在聖歐洛菲的一座大型核電廠（SONGS），可供應140萬戶家庭用電，方圓80公里以內住著800萬人。劉文雄說，這座核電廠於2012年進行維修，那年夏天尖峰用電時刻有段危險期，南加州愛迪生公司運用各種方法度過用電危險期，當年底準備重啟核電廠時，民眾不斷示威抗議。由於每拖延一個月，對公司營運造成損失，於是南加州愛迪生公司斷然決定關廠停損。另外，太平洋電力及天然氣公司（PG&E）也宣布，所屬核電廠將在2025年除役，這是加州最後一座核電廠，於是，加州將在2025年在不再蓋傳統電廠下，達到完全廢核。

加州經濟規模全球第5大，矽谷聚集全球最活躍的創業家，在能源產業發展上也求新求變。劉文雄指出，加州政府宣布未來不再興建傳統電廠，對於電力的需求，主要從發展再生能源、節約能源、需量反應等方面來努力。

許多人會質疑，隨著經濟不斷發展，加州怎麼可能決定未來不再蓋電廠？劉文雄表示，要擺脫對化石燃料的依賴，必須用創新的方法來解決電力需求。

加州廢核之後，能否在2045年達成零碳的目標？劉文雄表示，「加州究竟能不能做到，目前沒人知道，但加州政府與民眾一起展現了強力的決心。」

在台灣，2025非核家園的目標引發企業界疑慮，劉文雄認為，能源轉型必須政府、企業與全民建立共識一起努力，而這樣的共識要建立在充分且正確的資訊上。工研院未來將充分提供各界正確的能源與電力資訊。

(中國時報)

旺視界》工研院院長劉文雄 診斷… 旺視界》人物側寫 留美35載 行動…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。