旺視界》人物側寫 留美35載 行動派劉文雄最愛找答案

2018年10月15日 04:10 中國時報 謝錦芳

在台南出生、長大的劉文雄，赴美國深造、成家、立業，在美國35年間，最懷念的家鄉味是虱目魚。劉文雄說，台南人最會吃虱目魚，早晨從魚池撈起，可以煮虱目魚粥，魚頭煮湯，魚背可做魚丸，魚內臟可用來滷，整條魚都可以吃。在美國買不到虱目魚，因此讓他最懷念。

劉文雄應蔡政府延攬，辭去美國的工作，回台擔任工研院長，從接到聘書延攬，大約一個星期就決定，原因是自己的父母親年紀大了，該是遊子返鄉的時候了。不過，他也說，人生中原來沒有這項規畫，一切都是緣分。

長年在美國，回到台灣，生活步調有變化嗎？說話簡潔有力、速度相當快的劉文雄沉思了一會兒說，「比較起來，當然加州的步調快多了。」

1983年單身赴美求學，如今有一個美滿的家庭，也建立自己的事業；劉文雄回顧過去在美國打拚的日子說，從個人角度看，有一個幸福家庭，很開心。在事業上，從任職電力公司、廠商、顧問公司到自己創業，每個階段都非常扎實，這樣走一遭，非常值得。

在人生的發展上，劉文雄說，到美國念書，讓他大開眼界，接觸不同文化的人，了解每個人對人生有不同看法，不必強迫每個人做同樣的事。

回台半年多，劉文雄觀察，過去35年來，台灣在軟硬體各方面進步很多。他想起，早年去區公所申請文件，有時還會被罵，現在改善很多。

不過，劉文雄發現，年輕一代好像失去鬥志，父親那一輩打拚的精神，在年輕一代身上已看不到，很可惜。他說，台灣人是一個很有韌性的民族，經過大風大浪，經過亞洲金融風暴、全球金融海嘯衝擊，台灣可以再站起來，這就是台灣的精神。他很憂慮，這種台灣精神在年輕一代漸漸在消失。

劉文雄告訴自己的兒子說，你們是台灣人，血液中有奮鬥的精神。他希望未來能激發年輕人奮鬥的心。

面對問題，有人悲觀，有人樂觀。從小喜歡當顧問的劉文雄，面對不同挑戰，千方百計想找答案，而且要找出對客戶有用的答案。對於台灣錯綜複雜的產業轉型問題，信心十足的劉文雄努力找答案，準備好對症下藥。

(中國時報)