南海10月烽火 軍演接二連三

南海成了各國實兵聯合操演戰場，美國力主自由航行，不斷派出戰艦編隊巡航（右圖），澳日等國也派兵秀戰力。大陸昨日更宣布20日將與馬泰聯合軍演，（左圖）為中共海軍南海艦隊在東印度洋進行海域反恐演練。（資料照片／摘自美國海軍官網及中新社）

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中國時報
／綜合報導

繼10月初美國才與日菲舉行海上聯合軍演，澳洲等5國也在南海進行「5國團結-2018」軍演至19日，大陸發起的中馬泰聯合軍事演習緊接著20日將在馬來西亞海域登場。對於大陸聲稱擁有主權的南海，一直是各國兵家必爭之地。

近來南海非常「熱鬧」，英美等國爭相前往南海進行「自由航行」行動，包括8月31日，英國海軍兩棲戰艦駛入西沙群島12浬內；9月30日，美國海軍「狄卡特號」進入南熏礁和赤瓜礁12浬之內，還被大陸軍艦逼近不到41公尺；10月初，還有美菲日3國聯合舉行的「海上戰士合作」聯合演習舉行。

自由航行加劇主權聲索

一些分析人士認為，大陸在南海的活動加劇了東協成員國的擔憂，美國進行「自由航行」行動應該會使南海主權聲索國受到鼓勵。同時，大陸的活動也刺激包括澳洲、日本、紐西蘭、英國和法國在內的美國盟友進行更多爭議水域的活動與合作。

下周聚焦東協防長會議

由於陸美之間的戰略衝突加劇，預計下周舉行的東協國防部長會議上，南海問題將成為首要議程，長期緊張局勢將凸顯出來。

面對美國頻頻出招，大陸並非視若無睹。大陸國防部14日公告指出，根據中國、馬來西亞、泰國3國軍隊達成的共識，「和平友誼－2018」中馬泰聯合軍事演習將於10月20日至29日在馬來西亞森美蘭州波德申縣、雪蘭莪州巴生港及近海區域舉行，演練課題為「聯合強制和平行動」。

公告稱，中方參演兵力包括官兵692人，驅護艦3艘、艦載直升機2架、伊爾－76運輸機3架、車輛4台，由南部戰區海軍、駐香港部隊、駐澳門部隊派出。

公告並強調，此次旨在進一步展現中馬泰3國軍隊維護南海地區和平穩定的共同意願，進一步鞏固相互間務實交流與合作，增強共同應對各種安全威脅的能力，演習「不針對其他國家」。

各國機艦盡出刷存在感

與此同時，各國也紛紛在南海刷存在感。在大陸發起這場演習前，日本9月首度派出實戰用潛艇在南海演習；澳洲於本月初則聯合新加坡、馬來西亞、紐西蘭及英國在南海進行「5國團結-2018」聯合軍演，將持續至19日。

(中國時報)

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