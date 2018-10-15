卡舒吉事件延燒 致沙國股市暴跌！川普嗆嚴懲沙國 但軍售照舊

2018年10月15日 04:11 中國時報 蔡鵑如 ／綜合報導 ／綜合報導

這是卡舒吉2015年2月間在巴林一場記者會上發言時的神情。卡舒吉10月2日進入沙國駐土耳其伊斯坦堡領事館後，便人間蒸發。（美聯社）

美國《華盛頓郵報》沙烏地阿拉伯籍專欄作家卡舒吉（Jamal Khashoggi）在沙國駐土耳其領事館神秘失蹤，並傳已遭殘殺一案，已演變為重大國際外交風暴，甚至成為沙國和西方關係的轉折點。美國總統川普再度表態，指若調查證明沙國確實涉嫌殺害卡舒吉，美國絕對嚴懲沙國。面對排山倒海的國際譴責壓力，沙國仍負隅頑抗，回嗆將「反擊所有威脅」。

沙國強硬 稱將反擊威脅

沙國官員透過國家通訊社SPA發表措詞強硬的聲明，「王國嚴正拒絕各種外國威脅，無論是政治壓力，實施經濟制裁。王國嚴正確認，我們將祭出更大動作回應，沙國經濟對全球經濟，有著重要且具影響力的地位。」

卡舒吉失蹤超過10天，隨著更多新證據爆出，包括聯合國、美國和部分歐盟成員國都呼籲對此進行徹底調查，沙國面臨的外交壓力也越來越大。遭控在土國謀殺異議人士，不但重創該國形象，動搖盟邦對沙國的信心，更讓沙國經濟遭池魚之殃。利雅德的「沙烏地阿拉伯指數」（Tadawul），在昨天的本周第一個交易日一度暴跌7％，186檔掛牌股票中就有182檔下挫，不過午盤過後跌勢已略止血。

取消軍售 會讓陸俄得利

沙國與土國都是美國中東的重要盟友，川普在卡案的態度相當關鍵。川普日前首度對本案表態，要求沙國把事件來龍去脈講清楚說明白，他昨天加碼強調，倘若證實沙國王儲穆罕默德就是卡舒吉「失蹤甚至死亡」的主使者，美國會「非常憤怒失望」，將對沙國祭出「嚴厲懲罰」。川普透露，擔任白宮高級顧問的女婿庫許納、和國務卿蓬佩奧等都和穆罕默德通電話，要求沙國提供更多訊息，對方則連聲否認與卡舒吉失蹤有關。

針對部分國會議員呼籲白宮對沙國發動制裁，包括停止對沙軍售，川普並不贊同。他表示，美沙的1100億美元軍售案，是美國史上最大軍火交易，若取消軍火訂單會讓俄羅斯和中國大陸漁翁得利，失去軍售訂單會損害美國45萬個就業機會，反倒是「自我懲罰」，而且很愚蠢。他強調，美國有其他強大的方法可以派上用場。

王儲穆罕默德 聲望受創

59歲的卡舒吉2日前往沙國駐土耳其伊斯坦堡的領事館辦理結婚相關手續後，就一直下落成謎，他的土籍未婚妻說，卡舒吉進入領事館後「再也沒有現身」。卡舒吉多次批評沙國轟炸葉門、以及為逮捕女權分子與加拿大爆發的外交戰，而這些爭議政策都有32歲王儲穆罕默德背後操控的鑿痕。他去年成為王儲後大舉拘捕異議人士，卡舒吉因此流亡美國。

穆罕默德被立為王儲後，以強勢改革者之姿，為沙國重塑開放形象，而卡案讓他的名望受創，就連他大張旗鼓，將在月底華麗登場的大型投資會議，都恐因卡案從冠蓋雲集變成人見人怕，乏人問津。

(中國時報)