300壯士主角 拒赴沙國打片

2018年10月15日 04:11 中國時報 蔡鵑如 ／綜合報導 ／綜合報導

《華盛頓郵報》專欄作家卡舒吉神秘失蹤甚至遇害慘死，傳聞沙烏地阿拉伯正是幕後黑手，激怒西方世界，也重創該國近年苦心經營的革新開明形象。美英等國可能杯葛月底在沙國登場的大型國際投資會議，跨國媒體也拒絕派員採訪；主演《300壯士》的蘇格蘭硬漢男星傑哈德巴特勒，原本要前往沙國為新片宣傳，同樣打消行程以示抗議。

卡舒吉事件讓沙國承受龐大國際壓力，據英國媒體報導，美、英將缺席23日在沙國首都利雅德登場的「沙烏地國際投資會議」，該會被封為「沙漠版達沃斯論壇」，是由該國力推改革的王儲穆罕默德主導，但王儲也被認為是卡舒吉案的幕後黑手。英國廣播公司（BBC）指出，美國財長穆努欽和英國國際貿易大臣福克斯可能都不會出席會議；英國官員則透露，福克斯的行程尚未確認，不過英國可望與美國同進退。

另外，包括維康、彭博社、美國有線電視新聞網（CNN）等大型媒體集團，幾乎全部宣布拒絕派員採訪，而多個贊助廠商也表態退出，不過 許多企業和諮詢顧問公司仍照計畫前往。

為了宣傳主演的新作《潛艦獵殺令》（Hunter Killer），巴特勒原定在倫敦和以色列特拉維夫兩地打片後，抵達沙國首都利雅德出席首映。但巴特勒在獲悉卡舒吉的消息後，決定把行程喊卡。當時他的經紀人表示，在這種情況下，巴特勒認為於此時間點去沙國「已不再合時宜」。

巴特勒13日接受美國有線電視新聞網（CNN）專訪，「這時間點不能再更糟了，我們在原定出發的前一天聽說卡舒吉失蹤，然後到第二天必須動身時，感覺起來已經不是個明智之舉。」他說，若成行就太沒敏感度，「劇組不應該被扯入其中，所以我們認為還是避開。」巴特勒坦言，「真的很遺憾，因為我和大家真心想去，不過我們覺得這並非正確的的舉動。」

沙國去年底終結長達35年的電影院禁令，並於今年4月，破天荒在首都利雅德的新戲院，播映好萊塢超級英雄大片《黑豹》。以往沙國民眾想看西方電影，必須出國到阿拉伯聯合大公國或巴林等地。國王薩曼去年新立親生兒子穆罕默德為王儲後，穆罕默德開始放寬或取消若干禁令，包括女性駕車，亟欲打造沙國進步開放的新面貌。西方電影解禁後，已有多個好萊塢團隊前進沙國宣傳，包括約翰屈伏塔、以及男星傑森摩莫亞。

(中國時報)