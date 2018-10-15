向岳父看齊 川普女婿百億資產 7年免繳稅

美國總統川普（左）正與女婿庫許納交頭接耳，兩人都被《紐約時報》爆料逃漏稅，紐時稱庫許納透過大幅折舊房地產，讓帳面出現虧損，因此在2009-2016年間，資產明明暴增5倍，卻幾乎未繳納聯邦所得稅。（美聯社）

友善列印
中國時報
／綜合報導
川普避稅方式

正所謂不是一家人不進一家門。繼披露美國總統川普逃漏鉅額贈與稅與遺產稅之後，《紐約時報》13日繼續加碼，指川普女婿庫許納也涉嫌逃漏稅。報導稱，庫許納的事業是投資房地產，透過房地產折舊，讓帳面出現損失，進而扣抵應繳的聯邦所得稅。

若考慮折舊，房地產價值的確逐年下降，但房地產市值卻是逐年升值，因此庫許納在2009-2016年期間，資產淨值實際上增加了5倍之多，達3.24億美元（約台幣100.86億），卻幾乎沒有繳任何所得稅。

紐時引用40多頁的機密財務文件指出，現任白宮高級顧問的庫許納，利用報稅時的減免策略，年復一年對他擁有的房地產申報幾百萬美元折舊虧損，超過他申報的所得，把應付的稅款減到最低，甚至不用支付分毫。

例如在2015年，庫許納對名下以及公司擁有的房地產申報所得稅時，經過一番精明計算，讓房地產因「嚴重折舊」造成830萬美元的虧損，遠超過他當年170萬美元的薪資和投資所得，所以完全不用繳稅。

但房地產虧損只是帳面上的，實際上庫許納和他的公司並沒有損失任何資金。由於這種避稅方式合乎規定，在美國商界廣被使用，所以看不出庫許納或他的公司違法，卻讓民眾觀感不佳。

紐時找了13名稅務會計師和律師，審查庫許納2009-2016年商業往來和財務紀錄。其中一專家表示，庫許納除了在2013年申報應付所得稅為110萬美元，其他年份的應付所得稅都是零。

庫許納的律師洛威爾（Abbe Lowell）的發言人米里賈尼安（Peter Mirijanian）說，他們不會針對紐時的推論作出回應，並稱那些推論根據的是違反商業保密協議取得的不完整文件。他強調，庫許納一直依法申報和繳付所有稅款。

其實折舊條款旨在保護房地產開發商，以免他們的投資因建物年復一年的老舊而遞減。不過，實務上，這種稅賦補貼等於是對川普和庫許納等地產開發商的大回報，畢竟建物帳面上的價值每年都在折舊與下降，實際市值卻是不減反增。

庫許納的丈人川普也擅於避稅。紐時稍早揭露他在1990年代協助父母避稅，稱川普與手足成立人頭公司，又大幅低估父母名下物業的價值，成功規避大筆遺產稅與贈與稅。

(中國時報)

300壯士主角 拒赴沙國打片 類小兒麻痺 侵襲全美16州

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。