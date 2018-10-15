向岳父看齊 川普女婿百億資產 7年免繳稅

2018年10月15日 04:11 中國時報 鍾玉玨 ／綜合報導 ／綜合報導

川普避稅方式

正所謂不是一家人不進一家門。繼披露美國總統川普逃漏鉅額贈與稅與遺產稅之後，《紐約時報》13日繼續加碼，指川普女婿庫許納也涉嫌逃漏稅。報導稱，庫許納的事業是投資房地產，透過房地產折舊，讓帳面出現損失，進而扣抵應繳的聯邦所得稅。

若考慮折舊，房地產價值的確逐年下降，但房地產市值卻是逐年升值，因此庫許納在2009-2016年期間，資產淨值實際上增加了5倍之多，達3.24億美元（約台幣100.86億），卻幾乎沒有繳任何所得稅。

紐時引用40多頁的機密財務文件指出，現任白宮高級顧問的庫許納，利用報稅時的減免策略，年復一年對他擁有的房地產申報幾百萬美元折舊虧損，超過他申報的所得，把應付的稅款減到最低，甚至不用支付分毫。

例如在2015年，庫許納對名下以及公司擁有的房地產申報所得稅時，經過一番精明計算，讓房地產因「嚴重折舊」造成830萬美元的虧損，遠超過他當年170萬美元的薪資和投資所得，所以完全不用繳稅。

但房地產虧損只是帳面上的，實際上庫許納和他的公司並沒有損失任何資金。由於這種避稅方式合乎規定，在美國商界廣被使用，所以看不出庫許納或他的公司違法，卻讓民眾觀感不佳。

紐時找了13名稅務會計師和律師，審查庫許納2009-2016年商業往來和財務紀錄。其中一專家表示，庫許納除了在2013年申報應付所得稅為110萬美元，其他年份的應付所得稅都是零。

庫許納的律師洛威爾（Abbe Lowell）的發言人米里賈尼安（Peter Mirijanian）說，他們不會針對紐時的推論作出回應，並稱那些推論根據的是違反商業保密協議取得的不完整文件。他強調，庫許納一直依法申報和繳付所有稅款。

其實折舊條款旨在保護房地產開發商，以免他們的投資因建物年復一年的老舊而遞減。不過，實務上，這種稅賦補貼等於是對川普和庫許納等地產開發商的大回報，畢竟建物帳面上的價值每年都在折舊與下降，實際市值卻是不減反增。

庫許納的丈人川普也擅於避稅。紐時稍早揭露他在1990年代協助父母避稅，稱川普與手足成立人頭公司，又大幅低估父母名下物業的價值，成功規避大筆遺產稅與贈與稅。

(中國時報)