晚2周 公費流感疫苗今開打

2018年10月15日 04:10 中國時報 陳志祥 ／台北報導 ／台北報導

今年度流感季先行開跑、第1周已經出現4例流感併發重症病例，公費流感疫苗施打卻延後2周報到，疫苗保護力與時間賽跑，疾管署將在今（15）日開啟公費流感疫苗全面開放接種的序幕，民眾手腳要快，才能爭取足夠時間對抗新一季流感的來臨。

9類接種對象 手腳要快

疾管署表示，今年公費接種對象與去年一樣，沒有變動，包括6個月以上至國小學齡前幼兒、50歲以上成人、孕婦與6個月嬰兒的父母、幼兒托育從業人員、安養與長照機構人員、禽畜與動物防疫人員、高風險慢性病患與國小以上至高中、職學生等9大類。

由於疫苗施打時程拖慢2周，加上接種疫苗後需要2周才有保護力，等於民眾真正能夠對抗流感的腳步慢了1個月，可能已有部分民眾來不及得到疫苗保護力而感染流感，這些人只能好自為之。

而今年度的流感季節從10月1日算起，第1周出現4例流感併發重症病例，去年同期是5例、前年7例，其中3例感染A型流感的H3N2、1例H1N1，仍未出現去年主要流行的B型流感病例，而且尚無死亡個案，去年同期已有1例併發重症死亡。

因WHO更動疫苗株拖延

疾管署副署長莊人祥表示，今年新一季的流感疫情剛剛起步，10月第1周的門、急診5萬5791人次，仍處低度流行，所以今年按時接種公費疫苗，仍能在隔年2、3月流行高峰期來臨前，獲得十足的保護力。

今年流感疫苗延後2周開打，主因是世衛組織（WHO）預測流感疫苗株改變，因而更動疫苗毒株，H3N2改為新加坡株、B流改為克羅拉多株，使得疫苗生產時程延後1個月，交貨自然遞延，導致公費病苗施打時間延至10月15日，學校學生接種延至11月。

只是最近4周校園流感群聚案例約占65％，主要感染H3N2，疫苗是否來得及阻止蔓延？有待觀察，而台灣周邊的日、韓與香港等流行的流感以H1N1為主，疫情未有攀升趨勢。另今年度國內公費流感疫苗接種與去年同樣是600萬劑。

(中國時報)