台壽7000人健走 祖孫三代同樂

2018年10月15日 04:10 中國時報 黃有容 、 黃琮淵 ／台北報導 ／台北報導

台灣民眾熱愛健走，台灣人壽第7年舉辦家庭祖孫三代為主軸的健康促進大型活動「祖孫三代手拉手‧活力健走GO GO GO」，由台壽董事長黃思國親自率領高階主管鳴槍起走，不只展現台壽長期關注社會銀髮高齡議題，也呼籲家庭陪伴力量的重要性，現場聚集了超過7000位保戶、員工與民眾熱情參與。

黃思國表示，台灣已邁入高齡社會，台壽特別關注銀髮、長照議題，積極投入各項長照關懷、友善高齡的公益行動，推動長照人才培育、支持失能長輩府沐浴計畫、共同響應老幼共學，對於在地安養、活躍老化及健康促進等，投注資源不遺餘力。

此外，透過祖孫三代健走活動，向社會大眾倡導「家庭的支持是鼓勵長輩維持健康自主生活力量的最重要力量」，期望長輩在親情的勉勵之下，願意走出戶外、養成運動習慣，並呼籲民眾重視銀髮族的體適能。黃思國也與高階主管們，一齊走完三公里全程。

台壽今年邀請了在高齡長照議題上共同推廣的公益夥伴共襄盛舉，包括弘道老人福利基金會、老五老基金會、畢嘉士基金會參與設攤，提供適合銀髮族的高齡體適能相關攤位及關卡，也設計古早味懷舊遊戲攤位，許多家庭更派出祖孫檔，在家人加油聲中，協力完成各項遊戲關卡，現場歡樂又具趣味。

值得一提的是，大會也出動地震車體驗，與多座大型充氣氣墊遊樂設施，成為孩童們的最愛，時下最流行的3D拍照區也是滿滿人潮，深受大小朋友歡迎。

主舞台區精彩熱鬧，先是強肌力教主彭淑美老師帶動暖身操，參加健走民眾包括爺爺奶奶都跟著跳。

還有深受大小朋友喜愛的YOYO台柳丁哥哥和草莓姐姐在舞台區帶動唱，為現場掀起高潮，小孩跳舞可愛模樣讓民眾紛紛拿起手機拍個不停，玩得不亦樂乎。

(中國時報)