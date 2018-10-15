英語教育向下延伸 更不利弱勢

2018年10月15日 04:10 中國時報 林志成 ／台北報導 ／台北報導

賴揆宣示要將英語教育延伸到幼兒園，對症下藥了嗎？根據小學英檢結果，台灣小學生英語程度口說及聽力可達國中生水準，似乎台灣有「雙語國家」的本錢；不過專家認為，這只說明社經地位高家庭的小孩英語程度好，不代表學校英語教育成功，英語教育向下延伸可能對弱勢家庭小孩更不利。

財團法人語言訓練測驗中心2016年起辦理「小學英檢」，每年約1萬人報考，主要是小四、小五、小六學生報考。分析成績發現，台灣小學生英語程度相當不錯，尤其英聽平均4.3顆太陽、口說4.5顆太陽（最高是5顆太陽），均達全民英檢初級程度，相當於國中生水準；閱讀與寫作測驗平均3.7顆太陽，表現不如聽力及口說，但仍屬不錯。

語測中心研發長吳若蕙表示，國內小學英語教學很活潑，重視讓學生可以在生活中使用及溝通，這在「小學英檢」中反映出來，台灣小學生的英語聽力及口說能力相當不錯。

不過，ETS（美國教育測驗服務社）台灣區總代理忠欣公司最近完成一份「台灣兒少英語教育調查報告」，64.2％家長認為學校英語教育不足，69.2％會安排孩子到補習班、安親班學英語，約5成家長認為孩子在補習班、安親班學英語幫助最大。

實踐大學應用外語系教授陳超明說，語測中心的分析只能說明社經地位高家庭的小孩英語程度很好，不代表學校英語教育成功。他認為，英語教育向下延伸到幼兒園不見得有用，而且可能對於弱勢家庭小孩更加不利。

現在小三開始教英語，但有7個縣市提前到小一。陳超明說，國內小學生每周只有1至2節的英語課，如果家長不讓他們補習或提供更多學習資源，英語不可能太好。

行政院要將英語教育延伸到幼兒園，陳超明說，提早學不見得有用、甚至有負面影響，向下延伸從來就沒有解決英語能力不足的問題，只是增加家長的焦慮。

陳超明表示，不管是現在或明年起實施的12年國教課綱，英語教學制度都沒變，小學生英語課無法增加、且是大班教學，學習效果有限。他建議，學校英語課採小班教學、強化口語能力、增加使用英文機會，如雙語教學或沉浸式學習，這樣較有助提升學生英語能力。

(中國時報)