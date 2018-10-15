新故鄉願景－白冷圳復活奇幻旅程

2018年10月15日 04:10 中國時報 王文吉 ／專題報導．攝影 ／專題報導．攝影

白冷圳社區總體營造促進會發起「做公工」疏圳，獲得新社人熱烈迴響，之後定期動員居民「做公工」，以行動表現對家園的關懷與愛護。

白冷圳的「倒虹吸管」利用流水及大氣壓力原理，水流順著鋼管水道往下衝，衝力產生自然動力，再往上衝到另座山頭。

動員令

日據時代建造的「白冷圳」為台中新社的水源命脈，堪稱是當時遠東最偉大的「越域引水」工程。默默灌溉70年後，白冷圳遭921地震重創，因權責單位混亂，遲遲無法重建，當地果農徐炳乾邀地方人士籌組「白冷圳重建委員會」，加上前立委林豐喜相助，終獲中央7億多元重建，於2002年6月竣工通水。

新社地區原為乾旱之地，日本工程師磯田謙雄利用「倒虹吸管」原理，自大甲溪上游白冷高地取水，沿大甲溪南岸峭壁，經隧道、渡槽及倒虹吸鋼管，翻山越嶺興築白冷圳，引水到新社台地灌溉，水圳所經之處孕育富饒農產，堪稱大甲溪水的奇幻旅程。

倒虹吸管 翻山越嶺引水

徐炳乾形容，倒虹吸管就像2座山谷的「V」型滑水道，水流從這座山頭順鋼管水道往下衝，衝到谷底後再往上衝到另座山頭，完美運用了自然流水及大氣壓力原理。

鬼斧神工的白冷圳原設計使用年限50年，因超限使用，在921地震前已顯老態。水利會曾派員測量，部分虹吸鋼管厚度，從原本1.2公分磨到0.3公分，只剩1／4。徐炳乾說，戰後白冷圳的產權移交複雜，事權難以統一，且礙於經費，年久失修，難敵強震。

眼見白冷圳遭強震摧殘，大小水道、水利設施多處毀壞，政府單位卻遲未重建，徐炳乾遂與地方人士發起「白冷圳復活運動」，稻草人基金會也協助籌組「白冷圳重建推動委員會」，發動廣播車四處宣傳「修復白冷圳、重建新故鄉」，成功喚醒新社人與白冷圳的依存關係。

百場會議 協調活水通樂

曾有人建議新闢921斷水廢耕重建復活再管線，直接將大甲溪水抽到新社台地，節省重建時間與經費。徐炳乾說，白冷圳雖是人工建造，卻是利用自然原理翻山越嶺送水，若借助大型馬達抽水，將衍生難以負擔的高額電費。另有人認為，白冷圳具歷史文化價值，一定要重建。

在新社人積極爭取下，921重建委員會終於同意撥7億多元，但因熱心人士很多，也提出不少意見；徐炳乾說：「我們其實花了很多時間開會，光是說明會就開了100多場！」

因重建必須斷水廢耕，農民提出補助設置蓄水池等配套措施，經地方人士努力，白冷圳於2001年11月11日開始斷水重建，分8個工區同步施工，採3個月斷水施工、停工1個月供水後再施工的周期方式，隔年6月竣工通水。

轉型社造 爭設歷史建築

白冷圳重建推動委員會隨後轉型為「白冷圳社區總體營造促進會」，聘學者專家擔任顧問，並成立導覽工作隊，向外地遊客介紹白冷圳，也進入校園解說白冷圳的緣由，甚至推動登錄為歷史建築及文化景觀。

促進會也取代民代監督公共工程，舉凡觀光設施、道路標線、河道整治等大小建設，均不厭其煩行文督促相關單位。徐炳乾說，「只有我們知道地方上最需要什麼，新社的公共建設幾乎都是由人民主導。」也因此曾有地方首長將促進會視為亂源及頭痛組織。

人親土親 總動員做公工

徐炳乾憶及農業時代的疏浚、開路及環境掃除等，都由熱心人士發起「做公工」，可惜隨時代變遷而消逝，因此促進會數年前試辦清圳「做公工」，得到熱烈迴響，之後定期動員新社人「做公工」，以行動表現對家鄉的關懷，也找回傳統農村的美德。

前台中縣文化中心主任陳嘉瑞說，從前白冷圳清溝不是水利會雇工去清，而是家家戶戶各出幾個工，約定哪天一起出動，清除水圳髒汙，趁機撈些魚蝦，氣氛熱鬧有趣，人與人的情感也跟著建立起來。

「921地震曾讓白冷圳水流不再，卻也創造重生契機。」徐炳乾說，上天給了大家斷圳缺水考驗，也讓大家參與水圳重建，在波折過程中，學習關懷自己生活的土地，互相連結在一起，凝聚起對故鄉的認同感。

(中國時報)