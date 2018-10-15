徐炳乾管閒事 這一回要種樹造林

2018年10月15日 04:10 中國時報 王文吉 ／專題報導．攝影 ／專題報導．攝影

投身新社公共事務的徐炳乾，其實出身於石岡客家村，夫妻倆原在外地做生意，30年前遷居新社，買下農地種葡萄與甜桃，921地震震毀白冷圳，果園缺乏灌溉水源，他登高一呼，與地方人士成立白冷圳重建委員會，解決灌溉水源問題後，轉而投入社區營造與地方創生。

徐炳乾笑說，因祖父擔任鄰長，讓他耳濡目染，喜歡參與「閒事」，以前路坍了就發動左鄰右舍修護、水圳淤積就有熱心人士發起清淤，過去地方公共事務都不是靠政府，幾乎都是居民自動自發解決。

徐炳乾說，新社的水源較故鄉石岡充足，來這裡種水果，收入還不錯，心有餘力就用來貢獻社會，也因有服務社會的價值觀，在促進會的發展過程中處處有徐炳乾的身影。

66歲的徐炳乾長期投入白冷圳社區營造，促進會成立18年，他擔任1、2屆理事長，以及4到7屆的總幹事，第8屆又獲選理事長，因罹癌直到年初才卸下第8屆理事長，但只要促進會遇難題，他仍義不容辭幫忙解決。

徐妻說，她一開始反對老公拋下果園的工作，天天往外跑，也不知道在忙什麼，但他堅持投入公共事務，想說既然管不動，只好放他去了，雖然最後賺到名聲，卻賠上健康，為了養病，才慢慢把事務分擔出去。

但徐炳乾仍心繫公益，還投入推廣山坡地造林加值計畫，借鏡重建白冷圳成功的經驗，帶動鄉親種樹造林，曾發動居民在新社區中和里等地種1萬棵牛樟與肖楠，3年來約造林30公頃。

(中國時報)