拋黨紀 民進黨家長會長公開挺柯

2018年10月15日 04:11 中國時報 吳堂靖 、 陳燕珩 ／台北報導 ／台北報導

民進黨台北市長參選人姚文智（見圖）14日出席內湖南港後援會成立授旗授證大會。（黃世麒攝）

台北市長選戰雖呈現藍綠白三腳督，但爭取連任的市長柯文哲民調始終保持領先。14日柯陣營舉辦「家長後援會成立大會」，民進黨籍北市家長會長團體聯盟總會長謝俊州不惜被黨紀開鍘，直接挑明挺柯，還在現場狂轟民進黨4年前自己叫黨員挺柯，4年後「牽我去哪就去哪？把人民當狗嗎？」

本周末柯文哲行程滿檔，除市政行程，昨下午也與柯爸、柯媽連袂出席「柯P家長後援會成立大會」。大會開始前，謝俊州突然向媒體秀出民進黨證，並在鏡頭前狂轟民進黨；他諷刺，「4年前黨把我們牽去挺柯，4年後忘記把我們帶離開，請問人民是狗嗎？牽我去哪就去哪？」他更說，若黨要開除他，記得原因要寫上「支持柯文哲！」

第一爸媽連袂出席

謝俊州並稱，北市家長會握有20多萬選票，誰挺教育、他們就挺誰。他認為，柯文哲跟所有學校開過N次協調會，也願意傾聽家長聲音，因此他們選擇支持對的人，「其他參選人長期愧對教育，家長都點滴在心頭！」暗批當過立法委員的丁守中、姚文智在教育政策上都不及格。

在網路上擁有高聲量，現實中又獲得綠營基層黨員力挺，柯文哲昨天面對藍綠對手持續要求他參加辯論，終於一改先前冷處理，忍不住開嗆「其他兩個參選人整天吃飽閒閒沒事，只想選舉，但我還在上班耶！等到11月8日開始請假後，再來專心選舉。」

批評丁姚教育政策

另針對對手陣營都認為，與他的民調差距越來越近，柯文哲僅說，民意如流水，8月南部淹大水時，民調顯示綠營縣市幾乎全輸，選舉就是天時地利人和，突發事件也有影響，2016年「周子瑜事件」就是一例，所以交給天地決定就好，何必想那麼多。

(中國時報)