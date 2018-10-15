高喊護藻礁 藍營路過抗議

全台首位踏上國際論壇的腦麻生黃筱智，也拄著助行器響應，高喊「護藻礁、救桃園」。（蔡依珍攝）

友善列印
中國時報
／桃園報導

觀塘開發案強過關山，國民黨桃園市長參選人陳學聖14日在多位黨籍議員響應下，和逾350位市民「路過」市政府，怒斥鄭文燦的藻礁還有分地區，只是為了騙選票，環評更是違背程序正義。他更賭上仕途要求鄭文燦公開辯論，誰輸就退出政壇。

陳批鄭 選後翻臉推託

面對外界傳執政黨「一桃救三市」，鄭文燦四兩撥千金，認為選戰不是抹黑、口水戰，自己的選戰策略是「無招勝有招」，強調桃園在進步、不會走回頭路，自信道：「抹黑不會造成選票版塊的移動，桃園市民會做出有價值的選擇！」

陳學聖強調自己特別不穿競選背心，就是要展現守護藻礁不分黨派，感謝大家響應，也更期待綠黨、民進黨議員能一起站出來，2009年擔任文化局長就曾舉辦夏日音樂會為藻礁發聲，投身守護長達10年，不像鄭文燦選前寫承諾書允諾保護27公里海岸線，選後翻臉不認帳推託藻礁有別。

涉政治 市府拒租場地

因市府以「事涉政治活動」拒絕租借市府前廣場，藍營改採號召民眾「路過」市政府，共有逾350人參與，全台首位踏上國際論壇的腦麻生黃筱智，也拄著助行器響應，高喊「護藻礁、救桃園」，巧合的是市府15日在廣場有舉辦活動，紅色棚子已搭建好，意外成為藍營聚集、宣講的地點，最後一行人拉著布條、旗幟繞行市府廣場一圈，宣示「守護藻礁、永不妥協」，結束約1小時的「路過」行動。

無黨籍市長參選人楊麗環則在13日親赴新屋海濱，與在地保育團體簽署生態保育宣言，她痛批蔡英文、鄭文燦無視觀塘開發案對藻礁破壞，要求賴清德撤案重啟環評。

(中國時報)

拋黨紀 民進黨家長會長公開挺柯 潘一全拚連任 台灣小姐助陣

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。