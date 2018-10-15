挺韓遭民進黨除名 潘金英不後悔

資深民進黨員潘金英（左六）公開力挺國民黨高市長參選人韓國瑜（中），慘遭黨部開鍘撤銷黨籍。圖為日前高市群英婦女會會員大會活動。（柯宗緯翻攝）

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中國時報
／高雄報導
潘金英提到公開挺韓後，家人無端受攻擊，不禁紅了眼眶。（柯宗緯攝）

「背骨的是他們，早已悖離民心！」民進黨18年資深黨員潘金英日前公開力挺國民黨高雄市長參選人韓國瑜，14日遭市黨部撤銷黨籍，甚至飽受輿論攻擊，憂心人身安危，身為北漂族母親的她說「不後悔」且不再留戀民進黨，將傾全力替韓國瑜攻頂。

民進黨高雄市黨部主委趙文男指出，潘金英二度參選市議員失利，在黨部多位女性同志協助下從事婦女社團活動，如今未知會下，自行為韓國瑜助選，並發表詆毀本黨言論，「政治是一時的，做人是長遠的」已依黨紀除名。

變色因憂北漂兒

潘金英還原為何「變色」，她哽咽提到，育有2名兒子，27歲老大長期北漂台中，月領4、5萬元，但身為北漂族的母親，不時得擔心孩子是否吃得飽、穿得暖，逢年過節買得到車票回家嗎？「這些當權者、高官、你們能夠了解體會嗎？」

她觀察到，這些年高雄的確變美了，但美麗之後還剩下什麼？百業蕭條、低薪造就人才流失、租售滿街等，因此選擇倡導高雄成為台灣首富的韓國瑜，期待他帶領高雄拚經濟，促銷農漁產品、招商引資、接軌國際。

怒嗆綠營失初衷

「真是淡淡的哀傷！」她身為高市群英婦女會理事長，直說該會早已不隸屬民進黨，感慨遭政治追殺，這些年為黨出錢又出力，卻被批得一文不值，就連家人也無端被攻擊，精神壓力大到睡不好，痛批「民進黨真的有夠殘忍」，更強調民進黨早已失去創黨初衷，這輩子再也不會回去。

雖然她背負輿論壓力、吞下謾罵，但也有不少人獻暖，讓她更加堅信挺韓的決定無誤，原本用65分挺他，現在會用100分，甚至用盡我的全力、資源相挺，目前也已成立LINE群組後援會，將號召螞蟻雄兵們把韓國瑜推向市長寶座。

(中國時報)

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