新文化運動紀念館 正式啟用

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中國時報
／台北報導

台北西區又添新地標！前身為台北警察署的「台灣新文化運動紀念館」，歷經3任市長推動，砸下1億元修復，14日終於正式開館，館內除文史展覽，還有全台僅存的扇形拘留室和水牢。

台灣新文化運動紀念館位在大同區寧夏路，日治時期為台北警察署，戰後經歷刑警總隊、大同分局等身分，1998年被指定為市定古蹟；經過馬、郝到柯市府共12年規畫，投入1億元修復，外觀回復到日治時期建築樣貌，內部則完整保存全台僅有的扇形拘留室和刑求用的水牢，呈現古蹟原貌。

柯文哲昨致詞時說，1920年代是台灣思想最活潑的時代，儘管只有短暫的黃金10年，但新文化運動凸顯台灣人追求自主的精神，以及想趕上世界潮流的渴望。在他從政過程中，最認同的人就是蔣渭水，因此從2014年到今年選舉，他延續新文化運動精神，盼讓選舉成為改變台灣政治文化的社會運動。

昨開館典禮也邀請新文化運動代表人物的後代參與，包括蔣渭水的孫子蔣朝根、林獻堂的曾孫林承俊等，別有意義。紀念館1樓設有《黃金年代的光與影》常設展，呈現台灣新文化運動的歷史脈絡，配合歷史人物查詢台、語音導覽、AR地圖等，互動性十足；2樓《大覺醒時代》特展，則呈現1920到1930年代間的文學藝術成就。

為紀念開館，15日起每天推出限量50本特刊《掛號》，可於館內免費索取；另外，以蔣渭水生命故事為主軸的音樂劇《渭水春風》，也將在10月20日、21日於大稻埕戲苑演出，另外有14場精彩系列講座，有興趣的民眾別錯過。

不過，昨也發生一段插曲。柯致詞後，突遭10多名「日日春協會」成員突襲抗議，訴求性交易合法化，團團圍住阻擋柯去路，場面混亂，儘管未爆激烈衝突，柯文哲仍臉色鐵青，他事後受訪強調，應該透過正常管道表達，這樣來鬧一鬧，人家也不知道你的訴求是什麼。

(中國時報)

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