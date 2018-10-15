徐擁萬人相挺 楊跑3鄉拜票

民國黨新竹縣長參選人徐欣瑩（揮旗者）14日舉辦競選總部成立大會。（莊旻靜攝）

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中國時報
／竹縣報導
楊文科（中）出席湖口、關西、芎林競選服務處成立活動。（楊文科競選團隊提供）

民國黨新竹縣長參選人徐欣瑩14日舉辦競選總部成立大會，來自各鄉鎮民眾不畏豔陽相挺，競選團隊估計現場約有上萬人。國民黨新竹縣長參選人楊文科則至湖口、關西、芎林等地參與聯合競選服務處活動，拜託鄉親支持讓他有服務的機會。

徐欣瑩14日上午在竹北市光明一路舉辦競選總部成立大會，她致詞時表示，此次出來參選並非偶然，她從政十多年，從縣議員到擔任新竹唯一1席立委，都是「鄉親一步一步培養欣瑩」，她跟著一起學習成長，期望未來能為大眾開啟縣政的新願景、生活的新希望。

徐欣瑩也說，很多人說她沒有團隊，不過有國民黨、民進黨或是更多無黨籍，以及產官學研、科技界、產業界的眾多朋友支持，她也許諾，未來擔任縣長一定不分黨派、不分藍綠，讓新竹縣緊緊團結在一起。徐欣瑩提出6大面向政見，包含便利交通新時代、前瞻教育新格局、優質生活新時尚、友善科技新契機、魅力觀光新氣象、貼心福利新贏家等。現場氣氛熱鬧，喊出「縣長選欣瑩、新竹一定贏」等口號。

楊文科14日出席湖口、關西、芎林3鄉鎮競選服處成立會，3鄉鎮首長出席，同黨籍鄉鎮長、縣議員參選人等也到場，楊文科也在活動中，說明對各鄉鎮的政見，懇託鄉親給予支持，讓他有服務的機會。

(中國時報)

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