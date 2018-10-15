林右昌競總成立 謝立功掛布條狠酸

2018年10月15日 04:11 中國時報 張穎齊 ╱基隆報導 ╱基隆報導

民進黨基隆市長林右昌的競選總部14日正式成立，蔡英文總統到場相挺；不過，位在林右昌總部斜對面的國民黨基隆市長參選人謝立功競總，牆壁卻掛上「支持林右昌就是肯定蔡英文」的布條，諷刺意味濃厚，此舉也使得林、謝2人隔空交火，相互開炮。

蔡英文致詞時表示，林右昌不僅是基隆70年來做最多建設的市長，也是最會爭取經費的市長，中央已投資基隆超過160億元，讓基隆這座悲情城市，成功從吊車尾翻轉成前段班，希望民眾再給林4年，把基隆變更幸福。

但尷尬的是，總統全程狂瞄台前電視機的講稿，而且，就在對街的謝立功競總牆上，還掛著「支持林右昌就是肯定蔡英文」的布條，也令警方不敢大意，全程在場緊盯，執行維安。

針對布條一事，林右昌在造勢活動結束後直言「很遺憾」，原本他期待的是有水準的正向選舉，但謝立功卻用負面選舉作法，狠酸謝「選成這樣滿悲哀的！」

「林右昌不認同蔡英文嗎？是要切割嗎？」謝立功則質疑，難道林右昌覺得這樣的連結是抹黑嗎？另外他都有逐戶詢問過，大家都同意掛上這布條。謝更炮轟，他申請封路都會被刁難，甚至當天上午5、6時才會開始封路，但林右昌的競總成立大會，卻可以從前一天中午開始封路，影響交通又擾民，質問「林右昌、蔡英文就可以，謝立功就不行？」

對此，基隆市警局第二分局長林振明表示，沒有接到謝陣營申請信五路的路權，而只有申請信六路，且一般申請都會准的。

(中國時報)