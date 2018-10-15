林智堅玩手作 與親子萬聖同樂

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中國時報
／竹市報導

新竹市長林智堅強勢問鼎連任，選前42天展開個人首場競選活動，一早從果菜市場拜票起跑，隨後變身「小智爸爸」開辦親子教室，帶孩子們手作萬聖節小物，也預告27日競選總部成立大會，將同步舉行盛大萬聖節遊行。

新竹市長選戰呈現三強鼎立局面，國民黨前市長許明財重披戰袍，親綠議長謝文進與林撕破臉參選，選前抨擊林智堅的文宣、廣告滿天飛，瀰漫肅殺氣氛。林智堅個人選務工作看似起跑較慢，其實早在月前就與幸福特攻隊「合體」跑場，強打團體戰。

林智堅昨天下午在競選總部舉辦首場活動，擅打親子牌的他趕在萬聖節前，應景推出「咚咚咚搗蛋─親子手作小教室」，與孩子們展現巧思，DIY作出許多可愛道具，穿在身上萌翻天。

競選團隊也預告，林智堅競選總部成立大會將於27日登場，同場將與幸福特攻隊12名成員共同造勢，向市民許下了建設「明日新竹」的承諾，而當天也將會舉辦盛大的萬聖節遊行，邀請親子們共同參與，熱鬧一整天。

除了強打親子牌外，林智堅任內觀光成長卓越，市府針對特色且具代表性的景點進行遊客數量調查，顯示主要觀光景點遊客人次顯著成長24％，諸如青青草原、魚鱗天梯等人氣紅不讓，新竹漁人碼頭的魚鱗天梯更成為網紅拍照聖地，吸來驚人的200萬人次。

(中國時報)

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