神似周子瑜 仙氣學妹推黃偉哲官網

民進黨台南市長參選人黃偉哲競選官網正式上線，由有「仙氣學妹」之稱的團隊新媒體發言人蘇芷婕負責推介。（黃偉哲團隊提供）

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中國時報
／台南報導

民進黨台南市長參選人黃偉哲的台南城市願景館才剛開始試營運，14日競選官網正式上線時，由有「仙氣學妹」之稱的團隊新媒體發言人蘇芷婕負責推介。蘇芷婕強調，除了文化首府、產經重鎮、智慧新都、創生城鄉與希望家園等5大政見主軸外，還有豐富的影音專區。

台北市長柯文哲的正妹幕僚黃瀞瑩被網友暱稱為「學姐」，黃偉哲的競選團隊裡也有一位「仙氣學妹」，她是就讀成大政治系4年級的蘇芷婕，因神似藝人周子瑜，每次上場都比老闆吸睛。

蘇芷婕說，黃偉哲從參與黨內初選到迄今，陸續舉辦了數十場跟政見有關的記者會，為讓民眾深入了解，網站上也整理完整的新聞稿文字資訊，還提供影音專區，包含大量黃偉哲拍攝的各種政見影片，希望透過多元的方式，傳達他對於台南的願景。

她還提到，網站上關於黃偉哲政見的5大主軸都有詳細的介紹，內容也包括相關的新聞；如果文字的說明比較不了解，也歡迎民眾前來願景館的各個主題區，除可以看到更多具體的介紹，每個專區還會安排一些互動體驗，讓民眾能夠深入了解黃偉哲政見的核心。

蘇芷婕介紹駐館機器人表示，民眾參觀願景館時Zenbo可以幫大家朗讀最新新聞，現場也展示透過Zenbo朗讀競選官網的新聞；她還提到，願景館就是希望展現黃偉哲對城市願景中科技、年輕的部分，歡迎大家來參觀。

(中國時報)

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