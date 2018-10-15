玄天上帝文化祭 300金尊齊聚

友善列印
中國時報
／新北報導

新北市玄天上帝文化祭14日在五股舉辦大型祈福法會，全台150多家祀奉玄天上帝的宮廟及300尊玄天上帝金尊齊聚，一同進行大會香，場面壯觀，現場還有一日法師體驗活動及平安湯圓、炒米粉、油飯美食免費品嘗，吸引民眾大排長龍求好運、吃美食。

中華道教玄天上帝弘道協會總執行長陳佶寬表示，農曆九月九日是玄天上帝得道昇天紀念日，每年此時前後由全國北、中、南、東四區會員輪流承辦慶祝大典，讓玄天上帝德威遠播全國，今年由五股玄安宮值年主辦，規畫一系列精采活動，並由36位法師遵循傳統科儀舉行祈福法會。

其中「解冤釋結」一日法師體驗活動，由法師現場教授「真武神算」及「祈福指法」，搭配闡釋玄天上帝49籤詩，讓民眾運用簡單方式趨吉避凶，吸引家長帶著小朋友大排長龍搶學，體驗完的民眾還可領取祈福肉粽，藉著解開肉粽繩結象徵將心結給化解。

新北市民政局表示，玄天上帝文化祭活動19日將在先嗇宮捷運站3號出口旁舉辦孝親燈點儀式，讓民眾為家中長輩祈福；20日的天子宴設有「福祿壽大宴」、「鳳凰呈祥」、「金玉滿堂」等10道吉祥菜宴請眾神，還有千份藥膳排骨湯讓民眾吃平安。

21日在三重市區則有遶境活動及藝陣大會師，當天並提供玄天上帝加持過的限量平安袋，讓民眾將福氣帶回家。

(中國時報)

駁斥抹黑 周典論掀衣自清 客家菜秀創意 決戰茶米之鄉

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。