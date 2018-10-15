玄天上帝文化祭 300金尊齊聚

2018年10月15日 04:11 中國時報 譚宇哲 ／新北報導 ／新北報導

新北市玄天上帝文化祭14日在五股舉辦大型祈福法會，全台150多家祀奉玄天上帝的宮廟及300尊玄天上帝金尊齊聚，一同進行大會香，場面壯觀，現場還有一日法師體驗活動及平安湯圓、炒米粉、油飯美食免費品嘗，吸引民眾大排長龍求好運、吃美食。

中華道教玄天上帝弘道協會總執行長陳佶寬表示，農曆九月九日是玄天上帝得道昇天紀念日，每年此時前後由全國北、中、南、東四區會員輪流承辦慶祝大典，讓玄天上帝德威遠播全國，今年由五股玄安宮值年主辦，規畫一系列精采活動，並由36位法師遵循傳統科儀舉行祈福法會。

其中「解冤釋結」一日法師體驗活動，由法師現場教授「真武神算」及「祈福指法」，搭配闡釋玄天上帝49籤詩，讓民眾運用簡單方式趨吉避凶，吸引家長帶著小朋友大排長龍搶學，體驗完的民眾還可領取祈福肉粽，藉著解開肉粽繩結象徵將心結給化解。

新北市民政局表示，玄天上帝文化祭活動19日將在先嗇宮捷運站3號出口旁舉辦孝親燈點儀式，讓民眾為家中長輩祈福；20日的天子宴設有「福祿壽大宴」、「鳳凰呈祥」、「金玉滿堂」等10道吉祥菜宴請眾神，還有千份藥膳排骨湯讓民眾吃平安。

21日在三重市區則有遶境活動及藝陣大會師，當天並提供玄天上帝加持過的限量平安袋，讓民眾將福氣帶回家。

(中國時報)