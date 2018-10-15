客家菜秀創意 決戰茶米之鄉

2018年10月15日 04:11 中國時報 賴佑維 ／桃園報導 ／桃園報導

「2018客家美食料理廚藝交流賽─茶米之鄉」14日在楊梅舉辦，主題為台3線客庄茶、米並結合小農食材，共有學生、社會組，參賽團隊必須限時做出開胃菜、主菜、甜點套餐，展現客家料理傳統及創新的一面。

14日賽事中，由2018橫濱國際調酒大賽中勇奪佳績的永平工商觀光科學生，展現結合茶、米元素的「茶米香特調」。此外各隊伍展現手藝，有隊伍採用九蒸、九壓、九烤的自製酸柑茶入菜、客家鹹豬肉義大利餃佐茶汁奶油醬、以健康環保的素食料理結合客家菜，及將客家粢粑製成客家桐花樣式、中菜西吃的椪風茶水波蛋、以東方美人茶燻製而成的雞捲等料理。

客家局長何明光表示，桃園是浪漫台3線的起點，茶業是桃園的綠金產業，此外桃園米品質也是全台最好，連續7年在全國米競賽得獎。希望藉由賽事，增加客家美食的面相及深度，讓民眾體驗客家美食的傳統與創新。

14日的賽事中，特別舉辦台日料理主廚PK賽，由「台灣客家美食交流協會」理事長郭敏昌，與獲多次國際金牌大獎的主廚彭宣綺製作的「茶香菜包」與「綠茶紅豆水粄」，對戰香川縣明善短期大學前校長川染節江及香川縣產品振興課主任六車桂製作的「OIDEMAI彩色飯糰」及「高瀨茶鬆餅」，讓民眾體驗台日料理風情。

(中國時報)