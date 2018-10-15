鯤鯓王平安鹽祭 千人行腳7公里

台南鯤鯓王平安鹽祭14日舉行，1200人跟隨法師從北門井仔腳鹽田，走到南鯤鯓代天府，全程7公里，透過健走為親友祈福。（李其樺翻攝）

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中國時報
／台南報導

一年一度的台南鯤鯓王平安鹽祭14日上午盛大舉行，今年適逢井仔腳鹽田200周年，雲嘉南濱海風管處加碼舉辦千人健走活動，參加民眾跟隨法師從北門井仔腳鹽田，走到南鯤鯓代天府，全程7公里路程，透過健走儀式為親友祈福。

今年鯤鯓王平安鹽祭開場，找來大學生舞蹈團表演及藝陣戰鼓與陣長200尺的巨龍表演，炒熱了現場氣氛；接著由南鯤鯓代天府進行「請鹽科儀」，以祈福後的瓦片將鹽巴請至請鹽台，完成請鹽科儀最後一道手續。

比起往年平安鹽祭，今年雲管處特別推出「請鹽敬啟」健走活動，多達1200人參加，由井仔腳瓦盤鹽田出發，途中行經興安宮、泰安宮、永隆宮、保安宮，最後千人護送鹽轎抵達目的地南鯤鯓代天府，熱鬧非凡。

雲管處長徐振能表示，今年辦理「齊平安」請鹽敬啟活動，帶領參加者從200年歷史的北門井仔腳瓦盤鹽田開始，行經廟宇行拜廟禮，再走到南鯤鯓代天府，全程7公里，讓參與者體驗早期運送鹽巴實境感受及跟隨南鯤鯓代天府共同完成祈福納福儀式，透過請鹽敬啟活動為自己祈福。

另外，10月27、28日「祈平安、納福氣」平安鹽祭開幕活動登場，規畫祈福儀式、限量平安鹽袋發放、博杯挑戰賽、旅遊美食伴手禮展售、文化采風嘉年華表演、廟宇導覽解說、尋寶闖關及臉譜彩繪體驗等周邊活動，邀請民眾前來北門體驗旅遊。

(中國時報)

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