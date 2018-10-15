三巨頭齊聚 為潘孟安站台

爭取連任的屏東縣長潘孟安（前右）14日晚間競選總部成立，蔡英文總統特地南下替他站台。（林和生攝）

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中國時報
／屏東報導

國民黨高雄市長參選人韓國瑜在南台灣掀起一股「韓式旋風」，連一溪之隔的屏東縣都開始感受到「韓」意，爭取連任的屏東縣長潘孟安一向被綠營內部視為選情穩定，但14日晚間成立競選總部，黨內巨頭全數到齊，在選戰倒數階段絲毫不敢大意。

競總成立晚會從晚間6點開始，蔡英文總統、總統府祕書長陳菊、行政院長賴清德、文化部長鄭麗君、前縣長曹啟鴻等人輪番上台致詞，向屏東縣民推薦潘孟安；立法院長蘇嘉全更送上好彩頭，新北市長參選人蘇貞昌也透過影片祝賀。

會場還播放一段吳念真親自配音的5分鐘沙畫，貫穿潘孟安近4年的政績，讓現場超過萬人的盛大場面，充滿感人的氛圍。

蔡英文盛讚潘孟安施政「細心」，例如全國第一張水產養殖農業保單、全國首創農業大學、推動農漁民職災保險等，更認真改善屏東的交通、醫療；她更強調，「屏東是我的故鄉，我的故鄉需要一位最解屏東、最用心的縣長，潘孟安就是最好的選擇，我們要讓他高票當選」。

陳菊也說，她一路看著潘孟安從代表、縣議員、立委到縣長，20多年來對故鄉的熱情、民眾的關愛不曾改變，只要是民眾切身關心的事，他永遠都在第一線，這就是好的父母官，希望讓他繼續高票連任。

晚會最後賴清德與潘孟安共同推出「人」字造型的大看板，宣誓「以人為本」的施政方針。

(中國時報)

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