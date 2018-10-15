五教合一祭天法會 年底停辦

2018年10月15日 04:11 中國時報 許家寧 ／花蓮報導 ／花蓮報導

連辦8年的花蓮「五教合一」祭天法會，每年在花蓮小巨蛋由縣長傅崐萁擔任主祭，集合佛、道、一貫道、西方宗教及原住民祖靈等信仰團體共同祭天，今年走入歷史。代理縣長蔡碧仲表示，有宗教明確表態不願再參加，縣府也認為取消開閉幕儀式省下800多萬元，也可以讓各宗教自由發揮特色。

不過五教合一開閉幕法會遭取消，地方也有反彈聲音，還有信眾反問「這幾年來花蓮有大颱風嗎？」反對取消的宮廟人士認為「有拜有保庇」，近年花蓮風調雨順，「就連颱風也大轉彎！」不管柚農、西瓜等都大豐收，大家都把功勞歸功縣長傅崐萁有拜拜。

花蓮前縣長傅崐萁上任後首創「五教聯合祭天」活動邁入第9年，以往每年底集結百輛花車自北而南，在全縣13鄉鎮展開8天的祈福遶境，但今年底確定走入歷史。

就任即將滿月的蔡碧仲14日參加花蓮縣一貫道協會舉辦的孝親感恩活動，他認為，各宗教均有自身特色，尊重個人信仰與各宗教傳統儀式，不應將佛教、道教、一貫道、天主教、原民祖靈信仰等宗教併在一起，宣布取消今年五教合一祭天開幕、閉幕儀式。取消開幕及閉幕儀式省下的經費，估計有800餘萬元的支援可以供各宗教團體，希望讓各宗教都能盡情地發揮自身信仰特色

但蔡碧仲也說，僅取消花蓮小巨蛋開閉幕聯合祭天典禮及藝閣車遶境，至於記者會、各地宮廟遶境、定點祈福法會及圓滿法會都會續辦，讓2018年花蓮五教祈福活動更具花蓮宗教文化特色，進而吸引國內外觀光客共襄盛舉，帶動花蓮觀光商機。

(中國時報)