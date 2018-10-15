市地變公園 親子FUN心玩

2018年10月15日 04:11 中國時報 林和生 ／屏東報導 ／屏東報導

煙囪、圍牆、老火車，是屏東市民對於糖廠的共同記憶，屏東縣政府與台糖公司合作，提供9公頃的市區土地打造彷如美國紐約中央公園般的公園綠地，並設置充滿趣味與挑戰性的遊戲場，這屏東縣民公園將於15日正式開放，可望滿足大人小孩假日閒時的休憩需求。

屏東縣長潘孟安表示，位於屏東市的台糖園區約有86公頃，區內綠樹成蔭、環境優美，除承載日據時期繁盛製糖的工業歷史，也挾帶屏東市民的共同記憶。

屏縣府城鄉處長張桂鳳表示，公園內遊戲場特地設置鞦韆組合、攀爬網、布洛格子及極限飛輪等，光鞦韆種類就包含親子鞦韆、鳥巢鞦韆、平板鞦韆，除提供親子共同遊戲的可能性外，有別以往的輪流盪鞦韆，在這裡大家可以一起玩、互相幫忙，增加群體間的互動性。

此外，攀爬網、布洛格子以及極限飛輪等項目需手腳並用，滿足兒童探索的樂趣，促進感官統合發展，遊戲場旁即設有座椅，家長亦可安心陪伴，另縣府也考量屏東艷陽四射，除了周邊既有大樹外，更加設遮陽設施，提升舒適性。

且遊戲場空間設計結合地景土丘與草原，地墊更加鋪人工草皮，讓高低起伏的土丘地貌與大面積的平坦草原，滿足兒童自由奔跑的渴望。張桂鳳說，遊戲場除兼具趣味，安全更是首重考量，讓民眾玩得放心、安心、又開心。

(中國時報)