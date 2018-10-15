深澳急轉彎 民進黨等翻車

友善列印
中國時報

距離11月24日的投票日已經不到40天的時間，近日行政院長賴清德突然宣布深澳電廠停建，政策髮夾彎甚至引起自己人綠委劉建國要求他為政策反覆道歉，賴表示：「我可去檢討朱立倫市長嗎？」強調深澳電廠是朱任行政院副院長期間拍板定案的。隨後，行政院竟然與新北市政府開始互槓，前者提出公文顯示深澳電廠是朱立倫核定的，後者製作大字報顯示深澳電廠要到2016年民進黨執政之後才又開始更新擴建。中央地方互槓的戲碼顯然又是為了選舉。

外界觀察深澳髮夾彎是為了拯救民進黨新北市長參選人蘇貞昌的選情。《旺旺中時》10月11日公布最新民調顯示，國民黨參選人侯友宜以49.4%的支持度持續穩定領先蘇貞昌的32.8%，其他媒體及機構9月公布的民調，包括親綠媒體和智庫也都顯示侯友宜領先。科學證據會說話，民進黨選情告急，而且不只新北急。

我們來想像一個畫面：11月24日當晚，台北選情延續現在的「垃圾時間」態勢，由柯文哲順利連任，新北市由侯友宜當選。台中儘管國民黨的盧秀燕也不是太強，但由於林佳龍受蔡政府施政不佳拖累，結果盧秀燕險勝。台南民進黨的黃偉哲應驗了「西瓜預言」而當選。最精彩的是高雄國民黨的韓國瑜，在館長、禿頭梗等空戰效應發酵之下也逆轉勝了陳其邁。

這個結果很可能就是綠營最悲慘的戰果，也是蔡總統的夢魘。而參照目前各家民調，這樣的選舉結果發生的機率不能說小。

若上述五都裡，綠營真的只拿下台南，則不用等到2020年總統大選，台灣政壇勢必就會提前發生一波板塊移動：原本國民黨低迷的士氣會被鼓舞；柯P的氣勢底定後，白色力量新政黨誕生的可能性極高。也正是因為今年底九合一選舉是2020年總統大選的前哨戰，面對不利於民進黨的政治大氛圍，行政院長賴清德最近也不得不正視民怨，對過去只需滿足深綠鐵桿選民的政策大幅修正甚至180度急轉彎，深澳電廠停建為最主要之一例。

但善於在選舉期間政策急轉彎以挽救選情的民進黨，這次突然拋出深澳電廠停建的決定，反而透露出民進黨年底選情的敗象徵兆。當賴揆為了讓觀塘第三天然氣接收站的環評過關，以停建深澳電廠作為交換條件時，不但違背了自己過去護航深澳電廠的名言「乾淨的煤」，賠了政府的公信力和摧毀了環評制度，其實替蘇貞昌選情做損害控管的效果也相當有限。

何況在宣布深澳停建後，行政院和新北市政府還為了當初誰核定深澳電廠公開互槓，歹戲拖棚，恐怕只會讓民意更不滿。

事實上，深澳電廠停建的決策反映出更大的問題是：民進黨除了反核之外，到底能源政策在哪裡？有太多民眾跟柯P的反應都是一樣的：賴揆停建深澳，為何過一個晚上，電就夠了！賴清德身為行政院長，不合理的政策可以髮夾彎，但為了選舉髮夾彎，很難過得了選票的檢驗。

（作者為東海大學政治系副教授）

(中國時報)

程序屢拒釋憲，大法官棄守憲法制…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。