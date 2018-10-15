深澳急轉彎 民進黨等翻車

2018年10月15日 04:11 中國時報 邱師儀

距離11月24日的投票日已經不到40天的時間，近日行政院長賴清德突然宣布深澳電廠停建，政策髮夾彎甚至引起自己人綠委劉建國要求他為政策反覆道歉，賴表示：「我可去檢討朱立倫市長嗎？」強調深澳電廠是朱任行政院副院長期間拍板定案的。隨後，行政院竟然與新北市政府開始互槓，前者提出公文顯示深澳電廠是朱立倫核定的，後者製作大字報顯示深澳電廠要到2016年民進黨執政之後才又開始更新擴建。中央地方互槓的戲碼顯然又是為了選舉。

外界觀察深澳髮夾彎是為了拯救民進黨新北市長參選人蘇貞昌的選情。《旺旺中時》10月11日公布最新民調顯示，國民黨參選人侯友宜以49.4%的支持度持續穩定領先蘇貞昌的32.8%，其他媒體及機構9月公布的民調，包括親綠媒體和智庫也都顯示侯友宜領先。科學證據會說話，民進黨選情告急，而且不只新北急。

我們來想像一個畫面：11月24日當晚，台北選情延續現在的「垃圾時間」態勢，由柯文哲順利連任，新北市由侯友宜當選。台中儘管國民黨的盧秀燕也不是太強，但由於林佳龍受蔡政府施政不佳拖累，結果盧秀燕險勝。台南民進黨的黃偉哲應驗了「西瓜預言」而當選。最精彩的是高雄國民黨的韓國瑜，在館長、禿頭梗等空戰效應發酵之下也逆轉勝了陳其邁。

這個結果很可能就是綠營最悲慘的戰果，也是蔡總統的夢魘。而參照目前各家民調，這樣的選舉結果發生的機率不能說小。

若上述五都裡，綠營真的只拿下台南，則不用等到2020年總統大選，台灣政壇勢必就會提前發生一波板塊移動：原本國民黨低迷的士氣會被鼓舞；柯P的氣勢底定後，白色力量新政黨誕生的可能性極高。也正是因為今年底九合一選舉是2020年總統大選的前哨戰，面對不利於民進黨的政治大氛圍，行政院長賴清德最近也不得不正視民怨，對過去只需滿足深綠鐵桿選民的政策大幅修正甚至180度急轉彎，深澳電廠停建為最主要之一例。

但善於在選舉期間政策急轉彎以挽救選情的民進黨，這次突然拋出深澳電廠停建的決定，反而透露出民進黨年底選情的敗象徵兆。當賴揆為了讓觀塘第三天然氣接收站的環評過關，以停建深澳電廠作為交換條件時，不但違背了自己過去護航深澳電廠的名言「乾淨的煤」，賠了政府的公信力和摧毀了環評制度，其實替蘇貞昌選情做損害控管的效果也相當有限。

何況在宣布深澳停建後，行政院和新北市政府還為了當初誰核定深澳電廠公開互槓，歹戲拖棚，恐怕只會讓民意更不滿。

事實上，深澳電廠停建的決策反映出更大的問題是：民進黨除了反核之外，到底能源政策在哪裡？有太多民眾跟柯P的反應都是一樣的：賴揆停建深澳，為何過一個晚上，電就夠了！賴清德身為行政院長，不合理的政策可以髮夾彎，但為了選舉髮夾彎，很難過得了選票的檢驗。

（作者為東海大學政治系副教授）

(中國時報)