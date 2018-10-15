程序屢拒釋憲，大法官棄守憲法制衡？

2018年10月15日 04:11 中國時報 陳長文

大法官會議不受理監察院對《不當黨產條例》的釋憲聲請，湯德宗、黃璽君、吳陳鐶、林俊益、張瓊文5位大法官對不受理決議提不同意見書，展現了憲法守門人的承擔與勇氣，相形之下，多數意見一腳把爭議踢回社會，讓人遺憾。大法官會議先前還拒絕地方政府對年改釋憲的聲請、拒絕對《前瞻條例》爭議的聲請，民國107年的大法官們異常消極沉默，筆者失望至極。

對人民而言，憲法就是大法官說的話，在一次次解釋文中，憲法導引政府，結合社會，走入每個人的生活。然而近年一次次不受理，我們不禁疑惑，大法官棄守對憲法忠誠的部分義務，還侵害監察權。

第一，棄守動態制衡義務。憲政權力分立，是相生相剋的動態多邊立體系統，非靜態的點線關係。尤其當行政權、立法權，由同黨「完全執政」時，司法院、監察院、考試院尤應相對「動態監督制衡」。大法官會議承認，過去對監察院的釋憲聲請是「從寬解釋」，那本次為何一反慣例？所謂這將「侵害立法權受憲法保障之權力領域」，「造成監察權與立法權間之權力不平衡」，這說法沒道理。

現今台灣，應不會有人擔心立法權不足，只擔心「行政加立法」擴權濫權，失去制衡。且憲法本文未規定，釋憲聲請的權力歸屬，過去據《司法院大法官審理案件法》受理監察院聲請，所在多有，不違法也不違憲。即便如大法官會議所言：若從寬受理聲請，將讓監察院有「對立法院之立法，全面行使一般性之抽象審查權」。那又如何？監察院僅能代表人民提出聲請，還是要由大法官來實體審查；這不會導致監察與立法的權力失衡，反而讓「不告不理」的大法官，有較多機會「化被動為主動」，落實「五權憲政」。

第二，恐侵害限縮監察權，改變憲政關係。大法官不受理的主理由之二，是「如從寬受理本件聲請，無異間接容許人民得藉『人民陳情─立案調查─聲請釋憲』之模式，迴避有關確定終局裁判、用盡審級救濟等程序要求…可能使大審法所定人民聲請要件形同虛設。」原本，人民聲請釋憲，是要先經年累月走完法院終局裁判；大法官會議說，如果向監察院陳情、調查，就能釋憲，原本的聲請要件不就白限制了？這理由，一來貶低監察院及監委素質，預設「監察院會決議」不足以把關，會浮濫聲請。二來，大法官難道不擔心，已侵害限縮監察權？何況監察院還兼具國會性質。

第三，棄守促進共和義務，也迴避對「憲法上原則重要性」問題的釐清責任。民主共和國家要有尊重多數的民主機制，也必須有公共理性對話的共和過程，避免多數暴力。這是五權分立制衡的目的。

大法官第1211次會議曾決議「惟聲請案件雖未盡審級救濟之程序，如事實已臻明確而無爭議餘地，且在憲法上具有原則之重要性，經大法官議決受理者，不在此限。」如果是重大、事實沒有爭議的案件，就算不符合大審法的形式要件，也可以個案受理、爭取時效。年改案波及上百萬退休軍公教，《黨產條例》嚴重影響政黨競爭，法無前例，當然有「憲法上原則之重要性」，從而可例外受理，不必然受「終局裁判」要件限制。但大法官多數意見卻認為，即便不需終局裁判，也不能完全「未經訴訟程序，逕為聲請」。但為了訴訟而訴訟，去初審法院掛個號，有何實益？

憲法是團結國家的核心，也是最後關卡，對於憲政爭議與對立，大法官會議考量人力時間、尊重權限，不必然都該出手；但基於維護動態制衡、理性共和的基點，大法官對重大案件應勇於接球、智慧解釋。這不是要司法擴權，解釋文存在各種強度與形式可選擇，或許是一槌定音「不違憲」助社會摒棄成見、化解撕裂；也或許是「違憲」，為權力失衡狀況踩煞車；也或許是「其他決定」敦促共和過程尋共識；這是國人與憲法對大法官的期待。

大法官會議的釋憲，是中華民國台灣在兩岸制度競爭中，最足自豪的亮點之一。然而，大法官們近年來以程序刁難諸多機關的釋憲聲請案，與落實憲政承諾相左，不但讓憲法噤聲，又揹上對執政者唯唯諾諾的罵名，也讓台灣的亮點失色，何苦來哉？（作者為法學教授、律師）

(中國時報)