2018年10月15日 04:11 中國時報 陳雄文

不出意料之外，繼深澳電廠環差案通過後，被執政當局視為完成2025年非核家園目標拼圖的觀塘環差案也在抗議聲中通過。與深澳電廠不同的是，此次的環評大會沒了前環保署副署長詹順貴的背書，在詹順貴「不顧江湖道義」地辭職的情況下，執政當局利用官派代表出席的優勢人數，以投票表決通過此案，被環保團體批評「中油觀塘第三天然氣接收站環境影響差異分析案」過關是台灣環評史上最黑暗的一天。

日前行政院長賴清德拋出「以觀塘接收站取代深澳電廠」的構想時就引發了社會熱議。深澳電廠因為是燃煤發電，易與民眾關心的空氣汙染議題有所連結，引發不少民怨，並讓在野黨找到痛點反擊。反觀觀塘案，雖然7000年藻礁十分珍貴，但受關注程度不高，因此執政黨基於新北市選情的考量，拋出用觀塘換深澳的承諾，等於是台灣2025非核家園的目標是用台灣美麗的生態環境所換來的。

藻礁看起來不起眼，但十分珍貴。藻礁是由無節珊瑚藻生長所造成的生物礁，與珊瑚礁「動物」造礁不同的是，藻礁是「植物」造礁，而且藻礁堆疊不易，20年生長還不到1公分，與每年平均成長1公分的珊瑚礁相比，藻礁更得來不易。

發現藻礁的台大戴昌鳳教授曾指出，桃園藻礁歷史大約從7600～7500年前開始發育，近年來因人為的開發，使得這片藻礁幾乎就要失去生機，更應該受保護與維持。台灣海岸線約1500公里，有藻礁的海岸估計不到50公里，而桃園海岸就占了27公里，我們不希望台灣的下一代只能從齊柏林導演的紀錄片《看見台灣》中欣賞到台灣的藻礁之美。

從深澳案到觀塘案皆引發了輿論戰，台灣的環評制度似乎失去了公信力，修改《環境影響評估法》是前環保署副署長詹順貴一直積極推動的改革政策，依現有環評制度，《環評法》第16～1條規定，只要開發單位通過環評，在取得開發許可後3年內只要有動工，那怕是小小的施工而非實質動工，就只能進行新舊案比較的「環差」案，確定新的開發方案與舊案相比，是否會對環境產生夠嚴重的影響。所以我們看到深澳電廠及觀塘的環差案在爭議聲中通過，《環評法》問題一天不修正，這種環差爭議案在未來只會多不會少。

從深澳電廠案到觀塘環差案，都是為了滿足蔡政府的2025年非核家園政策。為了這政策，台灣似乎得犧牲生態環境，也犧牲國人的健康。能源政策是經濟基礎建設中的基礎，是需要政府完善的規畫，在社會的高度共識下，取得適合的能源配比。該不該調整當今的台灣能源政策，國人應該好好思考。

（作者為國家政策研究基金會副執行長）

(中國時報)