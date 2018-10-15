2018年10月15日 04:11 中國時報 葉家興

大陸財政部上周四於香港聯交所成功發行5、10、30年期共計30億美元的主權債券，獲得超過4倍境外投資者的超額認購。這是14年來大陸第3次發行外幣主權債，也是1年之內的第2次，規模雖小，但這批債券的成功發行進一步完善了大陸主權債券的收益率曲線，同時也彰顯國際投資人對其經濟長期穩定向好、健康發展的信心。

此外，大陸在香港發行短、中、長年期國債，還有助於香港推動壯大債券中心的目標，鞏固國際金融中心的地位。對於快速發展中的大陸保險市場，也有利以長期負債為主的保險業擴大長期固定收益資產的品項，俾益更加健全的資產負債匹配管理，可說一舉多得。

如果與去年10月發行的20億美元主權債券相比，當時的發行獲得超過10倍的超額認購，10年期債券利率高出美國國債同年期約0.25%。這次僅獲4倍的超額認購，且與美債息差略擴大到0.33%，看似略失吸引力。不過，1年前中美關係如膠似漆，今日貿易戰如火如荼，如此的成績已難能可貴。

前後兩次的發行金額相加不過50億美元，相較於大陸的外匯儲備與政府預算可說僅是象徵性的規模，與台灣投資人熟悉的「新債王」哈森泰博（Michael Hasenstab）所管理的基金相比，更是小巫見大巫。哈森泰博旗下新興市場主權債規模超過1270億美元。

哈森泰博對主權債市場慧眼獨到，他上月在訪談中指出，因流動性和透明度的問題，目前並未持有任何中國的主權債或企業債，不過他也說：「中國債券市場仍屬發展初階段，我們會密切關注，也相信在10年後，中國會成為世界上其中一個最大的債券市場。」

大陸A股今年6月開始逐漸進入摩根士丹利（MSCI）的新興市場指數與全球指數，股市入摩成功國際化之後，提高債市廣度、深度、透明度與流動性，就成了完備資本市場、邁向金融大國的下一步。

資本市場是創新經濟的引擎，完善的資本市場不僅可提高資源配置效率，更能對國家的核心競爭力提供彈藥。經濟學家總喜歡以美國與阿根廷的經驗為借鏡：20世紀初期，阿根廷的人均所得與美國相差不遠；在自然資源方面兩國也是不相上下，當時很多歐洲人移民或投資的首選之地是阿根廷而非美國。換句話說，100年前兩國的競爭大約是站在同一個起跑線上。然而，時至今日，阿根廷已經難與美國相提並論。

美國擁有最具高效率的證券和債券市場，100多年來，活力洋溢的資本市場為許多產業和創新科技提供了充足的資金後援，推動經濟和國家競爭力的成長。反觀阿根廷未能抓緊機遇發展資本市場，也就一路落後了。

大陸外幣主權債規模小，仍屬於試水溫性質。不過如果眼光獨到的「新債王」看法準確，未來中國必然有更全面、完整和多層次的債券品種，讓債券基金資產組合更加名符其實地全球化。（作者為香港中文大學金融系副教授）

(中國時報)